Este martes el Club América se preparó antes de su partido ante Olimpia, donde buscan mantener el marcador a favor y conseguir su pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. De esta manera, Raphael Veiga, Vinícius Lima y Thiago Espinosa son los nombres que llaman la atención porque dos de ellos a entrenan con el equipo.

Los dos futbolista brasileños ya están en el Nido y aunque Veiga ya se estrenó con los colores azulcremas, la duda es si los tres jugadores estarán disponibles para disputar la Concachampions. Por tanto, en el caso del jugador uruguayo aún no está en la Ciudad de México, por lo que sería uno de los primeros descartados para este duelo.

¿Los refuerzos están disponibles para Concachampions?

Hay que recordar que la demora de los otros dos compañeros se debió al tema de su vida de trabajo, por lo que es muy probable que también Thiago esté en ese proceso. Por su parte el propio André Jardine confirmó que Raphael ya está en la lista oficial de Concacaf y hasta el momento será el único que tenga la posibilidad.

La semana anterior se dio a conocer el listado de los convocados para América, pero todavía se pueden hacer modificaciones dependiendo del mercado de pases, por lo que en cuanto Espinosa y Lima ya tengan todos sus papeles en regla podrán formar parte del equipo. Así que si el equipo clasifica podrían estar en la siguiente ronda.

Por el momento Veiga sería el elemento que estaría probando Jardine en el cuadro. Ahora cuenta con Erick Sánchez, pero en este torneo le daría la posibilidad de cambiar a “Chiquito por Raphael. Las sensaciones que dejó ante Rayados de Monterrey fueron buenas, por lo que es muy probable que ahora vaya de inicio.

En síntesis

Raphael Veiga es el único refuerzo registrado oficialmente ante Concacaf para jugar este torneo.

es el único refuerzo registrado oficialmente ante para jugar este torneo. El uruguayo Thiago Espinosa es baja para el duelo ante Olimpia por no estar en México.

es baja para el duelo ante Olimpia por no estar en México. Vinícius Lima y Veiga ya entrenan en el Nido, pero Lima espera regularizar su visa.

