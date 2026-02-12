En una serie de días que tuvieron de todo, va llegando al final la acción de la semana en la Concacaf Champions Cup 2026. Luego de los partidazos del martes y miércoles que definieron los primeros clasificados, este jueves 12 de febrero se disputará la última jornada de actividad. El certamen internacional que atrapa al continente tiene agenda confirmada para hoy.

Publicidad

Publicidad

¿Qué partidos se juegan HOY jueves 12 de febrero en la Concachampions 2026?

A diferencia de los días anteriores, este jueves sólo aparece una propuesta para los aficionados: Cruz Azul vs. Vancouver FC. ‘La Máquina’ tiene un pie en octavos de final, puesto que ganó por 3-0 en la ida (goles de Paradela, Morales y Palavecino). No obstante, el equipo canadiense vendrá a buscar la hazaña deportiva en suelo mexicano.

Con este partido de la escuadra celeste, se acabará la participación de los equipos de la Liga MX en esta primera fase: el resto todos han jugado y definido su suerte en el torneo. Con la excepción, por supuesto, del Toluca, que está clasificado en forma directa a octavos de final y no tuvo que disputar la ronda previa por mérito deportivo.

Este jueves juega La Máquina de Cruz Azul en CONCACAF [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Horario y TV de los partidos de HOY en la Concachampions 2026:

El Cruz Azul vs. Vancouver FC de este jueves 12 de febrero se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 19.00 horas del Centro de México. En el segundo turno de la jornada no está programado ningún otro cotejo. Este cruce entre mexicanos y canadienses será transmitido en forma exclusiva de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma FOX One.

Los resultados de la semana en la Concachampions 2026:

En el primer encuentro, Pumas UNAM quedó eliminado de la competencia de la Concacaf. Pese a haberle ganado por 1-0 a San Diego FC en la vuelta de su serie, el 1-4 sufrido en la ida los dejó con las manos vacías y sin chances de avanzar. Pedro Vite convirtió el único tanto del cuadro mexicano en la revancha.

En el segundo compromiso, Tigres UANL clasificó a octavos de final del torneo, al vencer por 4-1 a Forge FC en la vuelta de la serie. Rodrigo Aguirre (en dos ocasiones), Ángel Correa y Joaquim Pereira marcaron los goles del triunfo. Sumado al 0-0 de la ida, el equipo mexicano se aseguró seguir en carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Pumas eliminado: el DT que pidió la afición tras el fracaso de Efraín Juárez en Concachampions

En el tercer partido, Club América sacó pasaje a octavos de final del campeonato: el empate 0-0 en la revancha de la serie le alcanzó para calificar. En el cruce inicial fuera de casa, el equipo mexicano se había impuesto por 2-1, y con esa diferencia, la igualdad de local les permitió pasar de fase.

En el cuarto enfrentamiento, Monterrey obtuvo boleto a octavos de final también en este certamen, al derrotar por 2-0 a Xelajú MC en la vuelta de su llave. Íker Fimbres y Lucas Ocampos anotaron las conquistas del ganador. Con el empate 1-1 de la ida y este resultado, el conjunto mexicano continúa con vida.