El futbol mexicano ha demostrado que está un escalón por encima del estadounidense luego de confirmarse que la gran final de la Concachampions la disputarán Toluca y Tigres UANL en una definición que promete ser apasionante. Además, no solo estará en juego el título continental, sino que además se disputará el trono de la tabla de goleo entre dos figuras de primer nivel como Paulinho y Rodrigo Aguirre.

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La lucha por la tabla de goleo que mantienen Paulinho y Rodrigo Aguirre

Tanto el portugués como el uruguayo han encontrado su lugar en el mundo en los Diablos Rojos y los Felinos. Nada mejor para un delantero que estar en estado de gracia, de racha, algo que Toluca y Tigres están gozando con creces. El dominio se trasladó al plano internacional con una competencia mano a mano que se definirá en el último encuentro de la Concachampions.

Tras el doblete de este miércoles ante LAFC en una remontada contundente en semifinales, Paulinho alcanzó la línea de los ocho goles en la presente competencia de CONCACAF en seis encuentros. Todo indica que no será batido de ese lugar, porque Aguirre es el único que aparece medianamente cerca con cuatro tantos en siete partidos, aunque el uruguayo luchará hasta el último segundo.

Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs. Tigres la final de la Concachampions 2026:

El partido Toluca vs. Tigres UANL se celebrará el próximo sábado 20 de mayo del 2026. La fecha estuvo estipulada desde un principio por CONCACAF y no se moverá. El horario aún no está confirmado. Tendrá la particularidad de que será el último juego de la temporada, ya que la Liga MX se define el fin de semana anterior. Escarlatas y auriazules definen su suerte en el cierre del mes.

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¿Por qué Toluca será local y no Tigres en la final de la Concachampions 2026?

El cuadro escarlata se “ganó el derecho” de la localía por mérito deportivo. La final de la CONCACAF Champions Cup no tiene sede neutral nunca, sino que se define en base a la performance de los clasificados en el torneo. Tanto Toluca como Tigres sumaron 12 puntos en la cosecha, pero los Diablos tuvieron +11 de diferencia de gol contra +3 de los Universitarios.

En síntesis