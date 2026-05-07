Toluca está viviendo tiempos extraordinarios y que sin dudas compensan todo el sufrimiento que sus aficionados habían tenido que pasar a lo largo de la última década y media. Los quince años sin títulos que el equipo pudo cortar el año pasado están volviendo con alegrías por doquier, para una fanaticada que pese a todo siempre acompañó al club de sus amores.

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Tras la memorable temporada pasada, en 2026 la buena fortuna continúa del lado de los ‘Diablos Rojos’. Llegando a los momentos decisivos del semestre, Toluca sigue vivo en la Liga MX y se acaba de clasificar a la final de la Concachampions. Luego de mucho tiempo, el cuadro escarlata vuelve a ser protagonista en el plano internacional y en el ‘Infierno’ se transita con euforia.

Con la contundente victoria ante Los Ángeles FC, el equipo choricero se consolidó como uno de los equipos del momento y está cerca de ratificarlo si se cumple un dato increíble. En la definición de CONCACAF, Toluca podría igualar un récord del FC Barcelona que nadie más en todo el planeta ostenta en la actualidad, para posicionarse como marca de primer nivel en la Tierra.

Toluca quiere ser el mejor del continente [Foto: Getty]

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Si Toluca vence a Tigres UANL en el mano a mano en la gran final de la Concachampions, sólo ‘Diablos’ y ‘Culés’ habrían llegado a ganar 5 títulos entre 2025 y 2026. De los 4400 equipos profesionales que existen alrededor del mundo bajo la lupa de la FIFA, ningún otro se acercaría a Toluca y Barcelona. Para ello, los dirigidos por Antonio Mohamed deben coronar en casa.

En el último año y medio, el FC Barcelona, con Hans-Dieter Flick al mundo, conquistó dos veces la Liga Española, dos la Supercopa de España y una la Copa del Rey. Para el el cuadro blaugrana, además, sus consagraciones tienen un doble sabor de boca ya que las cinco dejaron como subcampeón a su archirrival, el Real Madrid. Como Toluca no tiene clásico, lo vive distinto.

Por su parte, al mismo tiempo, en los últimos dieciocho meses, Toluca, con el ‘Turco’ al frente, coronó dos veces por Liga MX, una en Campeón de Campeones y una en Campeones Cup. Si se consagra en la Concachampions 2026 ante Tigres, serán cinco en total en ese corto período de tiempo, solo siendo igualado por el titán del futbol español.