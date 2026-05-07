El entrenador del equipo estadounidense se mostró muy molesto con el Turco en conferencia de prensa tras ser eliminados de la competición internacional en manos de los Diablos Rojos.

Toluca quiere seguir haciendo historia y jugará una nueva final en este 2026. El bicampeón del futbol mexicano logró revertir la serie ante LAFC luego de haber caído 2-1 en Estados Unidos y terminó goleando 4-0 en el Nemesio Díez para meterse en la final de la Concachampions 2026.

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El equipo de Antonio Mohamed mostró una enorme contundencia en condición de local y volvió a demostrar por qué es uno de los equipos más fuertes del país. Ahora, los Diablos Rojos volverán a verse las caras con Tigres UANL, rival al que ya enfrentaron en la final del Apertura 2025, donde Toluca terminó consagrándose campeón en los penales.

Durante el partido y después de la clasificación, al “Turco” Mohamed se lo vio muy efusivo, celebrando con intensidad tanto los goles como el pase a la final. Esa actitud no cayó nada bien en el DT del club estadounidense, quién lo llamó payaso.

Te amo Mohamed, bendito el día en que llegaste al Toluca… pic.twitter.com/ka93JUNbzz — Rayitazz (@rayitazz) May 7, 2026

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El entrenador de LAFC, Marc Dos Santos, explotó en conferencia de prensa y apuntó directamente contra el técnico argentino con declaraciones muy fuertes: “Quiero empezar por decir, porque yo soy de otro planeta mentalmente, yo tengo clase como persona, yo sé ganar y sé perder. Quiero desear suerte al míster Mohamed y al Toluca para la Final, aunque al final fueron un poco, la palabra, payasos en el banquillo. Debes tener clase porque el mundo cambia muy rápido y él tiene más edad que yo”.

Marc Do Santos, DT del LAFC, criticó la forma en que Antonio Mohamed festejó el pase a la final de la Champions Cup



📹: Jesús Quezada pic.twitter.com/40KsALZSBW — MedioTiempo (@mediotiempo) May 7, 2026

Luego, el DT canadiense volvió a cargar contra Mohamed y calificó sus festejos como una provocación innecesaria: “Hoy, lo que hizo después del juego es de payaso, una payasada, pero yo orgulloso del grupo por todo lo que hicimos hasta ahora en la Champions. Claro que la segunda mitad fue algo que fue un nightmare, todo fue en contra”.

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Mohamed respondió tras las críticas de Marc Dos Santos

Antonio Mohamed no dejó pasar las declaraciones y explicó por qué celebró de manera tan intensa la clasificación de Toluca a la final. El entrenador argentino recordó lo ocurrido en el partido de ida y aseguró que simplemente respondió a lo que había sucedido en Estados Unidos.

“Lo que pasa es que cuando perdimos allá, ellos bailaron, dieron la vuelta olímpica, tuvieron un festejo bastante intenso, nosotros sentimos que fue de más, por eso grité el gol de más, grité mucho, nunca grito el gol, pero me pareció que fue una devolución de gentilezas, nada más”, explicó el “Turco”.

Además, Mohamed intentó bajarle tensión a la polémica y aclaró que no tuvo ningún enfrentamiento directo con el entrenador rival una vez terminado el encuentro: “Después me retiré, no crucé ninguna palabra con nadie, ellos festejaron, bailaron, está bien, cada uno festeja como quiere”.

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