Sin dudas que Chivas de Guadalajara sufrió un duro golpe al perder por 3-1 en la ida de los cuartos de final de la Liguilla ante Tigres UANL. Los dirigidos por Gabriel Milito realizaron una primera parte del Clausura 2026 casi perfecta, pero fallaron en el momento más esperado. Ahora, con la ilusión de revertir la historia ante los Felinos, se mantienen tomando decisiones y fuertes que afectan el futuro del rumbo tapatío.

Publicidad

Chivas se desprende de un portero y le da oportunidad a otro canterano

El portero titular de Chivas es el Tala Rangel, pero la convocatoria de la Selección Mexicana lo dejó fuera de la portería de Guadalajara. En ese sentido, su lugar lo asumió Óscar Whalley y todo estaba listo para que Dragón García sea el primer sustituto, pero lo cierto es que Eduardo se quedó sin las oportunidades que deseaba y se vio forzado a buscar una salida.

De esta manera, Jesús Bernal informó cuáles son los planes a seguir por parte de García para el verano: “Ya está en la búsqueda de equipo, a ver dónde es que recae este jugador que en algún momento fue la gran promesa de la portería en el Rebaño Sagrado“.

¿Quién será el suplente de Whalley entonces? El nombre que aparece en escena es el Sebastián Liceaga, quien ya supo realizar la pretemporada con el primer equipo, por lo que no se trata de una situación nueva para él verse en el mismo vestidor que las grandes figuras del equipo rojiblanco.

Publicidad

Sebastián Liceaga es el nuevo portero sustituto de Chivas de Guadalajara. (X)

Liceaga estuvo en el banquillo en el encuentro pasado ante Tigres en el Volcán. Se trata de un portero de apenas 19 años que aún no realizó su estreno oficial en Primera, pero que mantiene una gran reputación según aquellos que más lo conocen y vieron desarrollar durante todo su crecimiento. A la espera de tener su oportunidad pronto, Sebastián desplazó al Dragón…

En síntesis

Tigres UANL venció 3-1 a Chivas de Guadalajara en la ida de cuartos de final.

venció a en la ida de cuartos de final. Eduardo García busca equipo tras perder su lugar como suplente de Óscar Whalley .

busca equipo tras perder su lugar como suplente de . Sebastián Liceaga, portero de 22 años, asumió el rol de suplente ante la salida del Dragón.