El artillero luso alcanzó una nueva marca que lo posiciona como uno de los más grandes de la historia escarlata.

Lo magnífico de la actualidad colectiva del Toluca, con tantos logros y objetivos cumplidos, a veces hace pasar desapercibido el sensacional aporte goleador de Paulinho. En el equipo choricero tienen claro que primero y por sobre todo está el grupo y no lo individual, pero las contribuciones del portugués han sido determinantes en estos dos años.

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Incluso en un primer semestre de 2026 donde quizás no tuvo la cuota goleadora de anteriores torneos por Liga MX, el atacante compensó con tantos decisivos en Concachampions. En lo que va de la presente edición del certamen continental, Paulinho ya le marcó uno a San Diego FC, cinco a Los Ángeles Galaxy y ahora dos a LAFC.

Este miércoles, el centrodelantero del Toluca viene de marcar el 3-0 y 4-0 ante Los Ángeles FC, para liquidar la serie de semifinales y darle el boleto a la final a los ‘Diablos Rojos’. En un encuentro de altísima tensión, apareció nuevamente el ‘killer’ del cuadro escarlata para transmitir tranquilidad y hacer delirar a todo el Estadio Nemesio Diez.

Toluca goza con los goles de Paulinho [Foto: Getty]

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Paulinho y una marca histórica en la CONCACAF Champions Cup:

Con su doblete ante LAFC en Concachampions, el artiller se metió en el Top 10 de máximos goleadores de la historia del club. Apenas 88 partidos le alcanzaron al portugués para escribir su nombre entre los de grandes leyendas que han vestido la camiseta de Toluca. Y con un contrato a largo plazo por delante, piensa seguir agigantando su figura.

Tras su notable actuación en el ‘Infierno’, Paulinho llegó a 62 goles convertidos como futbolista escarlata, superando a Fernando Uribe e igualando a Juan Carlos Paz y Héctor Eugui. Con esto, quedó a sólo 9 del histórico Sinha, que numerosas veces ha sabido elogiar al atacante de la Selección de Portugal. Además, en ese período, el atacante aportó 14 asistencias.

El Top 10 de goleadores históricos de Toluca con la inclusión de Paulinho:

Así quedó la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de los ‘Diablos Rojos’ tras el último doblete del ex Sporting:

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