El popular sitio web, conocido por filtrar y revelar con anticipación los diseños de nuevas equipaciones, reveló cómo será el próximo jersey titular de Las Águilas.

El Club América vive una temporada 2025-26 llena de altibajos. Las Águilas clasificaron a los Playoffs del Clausura 2026 de la Liga MX por la ventana y viene de empatar 3-3 ante Pumas UNAM en el partido de ida de los cuartos de final.

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Ahora, el equipo dirigido por André Jardine buscará dar la sorpresa este domingo 10 de mayo o, de lo contrario, quedarán eliminados en una instancia que nadie esperaba antes del inicio del campeonato. Sea como sea, la mirada está puesta en mejorar el próximo curso y ya se reveló cómo será la nueva playera del equipo para cambiar la cara en el Apertura.

Footy Headlines, popular sitio web conocido por filtrar y revelar los diseños de nuevas equipaciones antes de su lanzamiento, dio a conocer cómo será el nuevo jersey titular con un claro guiño a uniformes antiguos, más precisamente de los años 90.

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“La camiseta presenta el color amarillo tradicional con una marca de agua grande y sutil del logotipo del club en la parte delantera, similar a las camisetas de 1996-2000“, describe el portal sobre el nuevo diseño.

Más adelante, anticipan que este nuevo jersey saldrá a la venta en verano de 2026 y añadden a la descripción: “El logotipo de Adidas y el escudo del club están centrados en el pecho, con las Tres Rayas en negro, rojo y negro en los hombros”.

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Playeras antiguas de América en las que se inspiró Adidas para el nuevo diseño

Captura de pantalla del sitio Footy Headlines

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En síntesis