El capitán escarlata no tardó en mostrar su alegría por la paliza de los 'Diablos Rojos' tras el escándalo con la Selección.

Pocos podrán olvidar todo lo que sucedió en esta eterna jornada de miércoles, con la polémica por los ‘permisos cruzados’ a los seleccionados de Toluca que finalmente no fueron. Afortunadamente, luego de un día que tuvo vueltas sin fín, escraches y encontronazos públicos, los acontecimientos acabaron de la mejor manera para todos.

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En el seno de los ‘Diablos Rojos’ acusaron de “buchón” a Amaury Vergara por su comunicado pidiendo que sus jugadores también pudiesen tener el beneficio de los de Toluca. El cuadro escarlata había solicitado utilizarlos solo en CONCACAF (no en Liga MX), por lo que el comportamiento del dueño de Chivas fue condenado en la interna.

Tras aquella publicación del propietario, las autoridades tuvieron que bajar a Alexis Vega y Jesús Gallardo del partido que Toluca tenía esta noche en el Estadio Nemesio Diez. Luego de haber tenido confirmación desde selecciones nacionales para usar a ambos e inscribirlos en la lista de convocados, Antonio Mohamed tuvo que prescindir de ellos.

Al mismo tiempo, mientras el equipo choricero jugaba ante LAFC la revancha de semifinales de Concachampions, sus dos capitanes estaban volando para llegar al CAR a tiempo. Si se pasaban de la hora señalada, los dos quedarían fuera de la lista para el Mundial, tal como había indicado furioso Javier Aguirre en una rueda de prensa al mediodía. Por suerte, arribaron a horario.

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Tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo se hicieron presentes en la concentración de la Selección Mexicana a poco del plazo final: solo 4 minutos antes ingresó su auto en el predio. Al desembarcar allí con sus cosas, pudieron seguir en la cena el partido que se estaba jugando en el ‘Infierno’. Junto a los demas seleccionados del Tri, vieron todos juntos el partido de Toluca en CONCACAF.

Felizmente para el delantero y el defensor escarlata, los ‘Diablos Rojos’ pudieron clasificar a la final de la Concachampions 2026 y ambos futbolistas lo festejaron a la distancia. Si bien les dejó un raro sabor de boca por no haber podido ser parte, que el desenlace de los hechos del miércoles acabara con la remontada del equipo del ‘Turco’ alivianó un poco todo lo ocurrido.

Apenas instantes después de consumado el pase de Toluca a la final, Alexis Vega compartió un posteo felicitando a sus compañeros y reaccionado con felicidad a la victoria del bicampeón. Amaury Vergara, que intentó sabotear a sus pares del equipo choricero, no estará muy contento luego de el dueño de la corona de la Liga MX también se clasifique a otra definición internacional.

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“Por una más, banda”, posteó el referente de Toluca desde la concentración de la Selección Mexicana. El atacante no regresará a la institución sino hasta después del Mundial, por lo que tampoco podrá estar en la definición de CONCACAF, al igual que Jesús Gallardo. Ambos quedaron desafectados para el resto del semestre y serán bajas sensibles. ¿Podrán gritar campeón sin ellos dos?