El diario Marca reveló que el incidente fue "el más grave jamás vivido" en el centro de entrenamiento de Real Madrid.

El vestuario de Real Madrid está completamente roto a días de disputar El Clásico con Barcelona. El Merengue terminó la temporada 2025-26 sin títulos y su rival de toda la vida podría festejar LaLiga en su cara si no consigue un buen resultado. Esta situación ha generado tensión puertas adentro y este jueves estalló la crisis tras una pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital.

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Así lo reveló el diario Marca de España. Según este medio, el incidente ha sido calificado internamente por varios miembros del vestuario como el más grave jamás vivido en Valdebebas. Por su parte, Valverde ya se encuentra en su domicilio.

¿Qué ocasionó la pelea entre Valverde y Tchouaméni?

Siempre según el diario Marca, Federico Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni al inicio de la sesión y el francés se lo recriminó cuando terminó el entrenamiento. Esto originó una pelea “subida de tono” y en el forcejeo el uruguayo terminó sufriendo una fuerte contusión, pero esta no fue provocada por un golpe directo de Aurélien.

Federico Valverde y Aurelien Tchouameni se saludan en un partido de Champions League (Getty Images)

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¿Qué necesita Real Madrid en El Clásico para que Barcelona no festeje el título?

Al Merengue solo le sirve ganar en el Camp Nou. Si los comandados por Álvaro Arbeloa empatan o pierden contra Barcelona, el conjunto culé celebrará la obtención del título de LaLiga de España 2025-26 ante la mirada de su máximo rival en cancha.

En síntesis