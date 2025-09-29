Javier Sánchez Galindo, leyenda de América y Cruz Azul, falleció este lunes a los 77 años tras permanecer algunos días internado por un problema de salud desconocido. Tanto las Águilas como La Máquina publicaron mensajes de luto a través de sus canales oficiales para despedir a uno de los futbolistas más ganadores de la historia nacional, quien también jugó en Chivas y la Selección Mexicana.

En total fueron 16 los títulos que obtuvo el defensa, apodado Pierna Fuerte, quien se destacó como uno de los integrantes del Cruz Azul de los setenta. En la entidad celeste consiguió cinco títulos de liga, tres Concachampions, dos Campeón de Campeones y una Copa México.

En tanto, en las Águilas conquistó un torneo de primera división, un Campeón de Campeones, una Concachampions y una Interamericana. Estos logros, junto con la Campeonato de Naciones 1971 obtenido con la Selección Mexicana, lo colocan como el quinto jugador mexicano más ganador de todos los tiempos.

Cabe destacar que en su trayectoria profesional a nivel clubes también vistió las playeras de Chivas, Coyotes Neza y Los Angeles Aztecs. Además, en el Tri colaboró para finalizar en el cuarto puesto de los Juegos Olímpicos 1968 que se realizaron en la capital nacional.

Así reaccionó el futbol mexicano al fallecimiento de José Javier Sánchez Galindo

La noticia del fallecimiento de Javier Sánchez Galindo generó la inmediata reacción de distintos actores del futbol mexicano. Entre ellos se encontraron América y Cruz Azul, quienes despidieron a una de sus leyendas con sentidos mensajes en redes sociales.

Por un lado, las Águilas publicaron: “El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta. Expresamos nuestras más sentidas condolencias”.

En tanto, La Máquina agregó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, ex seleccionado y leyenda de La Máquina. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”.

La Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también se sumaron al luto a través de sus canales oficiales, espacio en el que consignaron: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”.