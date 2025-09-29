Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Luto en el futbol mexicano: Javier Sánchez Galindo, leyenda de América y Cruz Azul, falleció a los 77 años

El defensa también jugó en Chivas y el Tri. Con 16 títulos fue uno de los futbolistas mexicanos con más laureados de la historia.

Por Juan Ignacio Barbieri

El Pierna Fuerte ganó 11 títulos en Cruz Azul y cuatro en América.
© EspecialEl Pierna Fuerte ganó 11 títulos en Cruz Azul y cuatro en América.

Javier Sánchez Galindo, leyenda de América y Cruz Azul, falleció este lunes a los 77 años tras permanecer algunos días internado por un problema de salud desconocido. Tanto las Águilas como La Máquina publicaron mensajes de luto a través de sus canales oficiales para despedir a uno de los futbolistas más ganadores de la historia nacional, quien también jugó en Chivas y la Selección Mexicana.

Nicolás Larcamón arremetió contra el arbitraje tras la expulsión de Jorge Rodarte en Cruz Azul: “Castigan su evolución”

ver también

Nicolás Larcamón arremetió contra el arbitraje tras la expulsión de Jorge Rodarte en Cruz Azul: “Castigan su evolución”

En total fueron 16 los títulos que obtuvo el defensa, apodado Pierna Fuerte, quien se destacó como uno de los integrantes del Cruz Azul de los setenta. En la entidad celeste consiguió cinco títulos de liga, tres Concachampions, dos Campeón de Campeones y una Copa México.

En tanto, en las Águilas conquistó un torneo de primera división, un Campeón de Campeones, una Concachampions y una Interamericana. Estos logros, junto con la Campeonato de Naciones 1971 obtenido con la Selección Mexicana, lo colocan como el quinto jugador mexicano más ganador de todos los tiempos.

Publicidad

Cabe destacar que en su trayectoria profesional a nivel clubes también vistió las playeras de Chivas, Coyotes Neza y Los Angeles Aztecs. Además, en el Tri colaboró para finalizar en el cuarto puesto de los Juegos Olímpicos 1968 que se realizaron en la capital nacional.

Así reaccionó el futbol mexicano al fallecimiento de José Javier Sánchez Galindo

La noticia del fallecimiento de Javier Sánchez Galindo generó la inmediata reacción de distintos actores del futbol mexicano. Entre ellos se encontraron América y Cruz Azul, quienes despidieron a una de sus leyendas con sentidos mensajes en redes sociales.

Por un lado, las Águilas publicaron: “El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, exjugador de nuestro equipo, Campeón de Liga, Campeón de Campeones, Copa de Campeones y Copa Interamericana en la década de los setenta. Expresamos nuestras más sentidas condolencias”.

Publicidad

En tanto, La Máquina agregó: “Lamentamos el sensible fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, ex seleccionado y leyenda de La Máquina. Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz”.

Tweet placeholder
Publicidad

La Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también se sumaron al luto a través de sus canales oficiales, espacio en el que consignaron: “Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”.

juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura
Liga MX

Así quedó la tabla de la regla de menores tras la Jornada 11 del Apertura

Las posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul
Liga MX

Las posiciones de la Liga MX tras las victoria de Tigres UANL y derrota de Cruz Azul

Copa Intercontinental 2025: FIFA confirma la sede de la fase final
Futbol Internacional

Copa Intercontinental 2025: FIFA confirma la sede de la fase final

Así fue el largo viaje que realizó Real Madrid para visitar a Kairat Almaty
Champions League

Así fue el largo viaje que realizó Real Madrid para visitar a Kairat Almaty

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo