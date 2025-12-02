Lamentablemente este Apertura 2025 fue el peor torneo que vivió el Club América desde la llegada de André Jardine, la escuadra no había quedado fuera de los Cuartos de Final de esa manera. Sin embargo, hubo muchos temas que pudieron ser factores para que esto se diera y es que el equipo ha jugado a tope en los últimos años.

Desde que consiguieron el tricampeonato el equipo ha tenido una carga de encuentros impresionante, han sido pocas semanas de vacaciones para algunos debido a torneos como Concachampions, Leagues Cup, duelos amistosos y demás compromisos con las selecciones de cada uno de los jugadores que han sido convocados.

En el tercer título, el América cayó en un tema de lesiones impresionante, algunos futbolistas no habían tenido suficiente descanso como en otros clubes y eso derivó en muchas ausencias, pero al final se consiguió levantar la copa con el equipo que se tenía, el problema es que ahora elementos importantes como Diego Valdés o Richard Sánchez ya no están y pesa.

¿Cuál es la decisión del América que preocupa?

En el último torneo perdieron en más de una ocasión a Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Rodrigo Aguirre, y qué decir de los casos como Dagoberto Espinoza o Henry Martín. Las ausencias pesaron y es por eso que ahora, de acuerdo con Récord, se tomaría una decisión en el equipo que dejó molestos a algunos de la plantilla precisamente por lo anteriormente mencionado.

La fuente confirma que tras los resultados se les pidió reportar el 17 de diciembre, cuando los jugadores creían que tendrían por fin un ciclo completo de vacaciones, esto más allá de la molestia, genera preocupación justamente por el tema de que siguen sobrecargando algunos jugadores de encuentros y podría derivar en lo mismo que los ha afectado.

