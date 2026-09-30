La millonaria cláusula de salida de Gianluca Prestianni, la joya de Benfica y Argentina

Gianluca Prestianni vivirá este miércoles uno de los días más inolvidables de su vida: a sus 20 años de edad, será titular por primera vez con la Selección Argentina. El joven delantero ya se había estrenado hacía poco tiempo con los colores de su país, pero en esta ocasión irá desde el arranque, una chance que no se le había presentado.

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Este acontecimiento le cae como un verdadero premio de Lionel Scaloni por lo que viene haciendo en Europa. En este semestre suma 10 goles y 4 asistencias en sus últimos 14 juegos con Benfica, convirtiéndose en la bandera y emblema del club portugués. Con Mourinho recuperó el protagonismo y hoy es la gran figura indiscutida de su equipo.

El salto de Gianluca Prestianni al Viejo Continente se dio desde mucho más chico que en el caso de otros argentinos, lo cual le brindó más tiempo para adaptarse. Llegó a Portugal con 18 años y hoy ya tiene 68 partidos en Europa, con un extenso desarrollo. Inició con dudas y sin grandes luces, pero en la actualidad ya pasa por un momento top.

Prestianni brilla en Benfica y está listo para el siguiente paso [Foto: Getty]

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Habiendo fichado en Benfica a principios del 2024, ya lleva dos años y medio en el cuadro portugués. Así, en el próximo libro de pases se encamina a tener su primer gran venta. Su convocatoria a la Selección Argentina y ahora su primera titularidad también engrosarán el precio en el que su club pueda transferirlo a otro gigante del contnente.

Actualmente, la cláusula de salida del juvenil es de ¡100 millones de euros!, aquella que fue firmada en su llegada a Benfica, con un contrato hasta finales del 2029. Hoy la directiva del equipo portugués está trabajando para extender su vínculo y elevar su cláusula, pero de momento todavía no hay nada nuevo firmado y esa es la que es.

Cuando Benfica consiguió abrochar la contratación de Gianluca Prestianni, se lo compró en apenas 9 millones de euros a Vélez Sarsfield, el equipo de Argentina donde se formó. Vélez tiene las mejores divisiones juveniles de su país y es una máquina de desarrollar y vender, y los portugueses se aprovecharon para llevarse a la joya por poca tajada.

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En el caso de que en el próximo mercado se realice una transferencia, Benfica tendrá que abonarle a Vélez el 15% de la venta, ya que es el porcentaje que le dejaron al ‘Fortín’. El gigante de Portugal es dueño del 85% de los derechos económicos del futbolista, y se frota las manos con la vidriera que ahora tendrá en la Selección Argentina.