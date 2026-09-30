La 'Scaloneta' no tendrá al futbolista de Manchester City en el partido de esta noche. La razón de su baja.

La Selección Argentina disputará un partido especial este miércoles, ya que será el primero desde el anuncio de Messi de retirarse de la celeste y blanca. Hoy, la ‘Scaloneta’ recibirá a Bolivia en Córdoba en el primer desafío de este receso, en el marco de un nuevo amistoso internacional. Para este compromiso, el “10” no será el único en ausentarse.

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Además de la baja del capitán, el subcampeón del mundo no podrá utilizar a Enzo Fernández, habitual mediocentro titular de Argentina. Lionel Scaloni preparó una alineación sin el volante que acaba de fichar en Manchester City y sorprendió a muchos. Es que el futbolista tampoco estará disponible como para jugar el complemento.

En esta oportunidad, Enzo Fernández debe cumplir una fecha de suspensión y por eso motivo está inhabilitado para jugar el amistoso de esta noche contra Bolivia. El jugador vio la tarjeta roja en la final de la última Copa del Mundo, pero como fue producto de una doble amonestación, la sanción es de apenas un partido y no por más.

Bajo tales circunstancias, el volante viajó igual y se entrenó toda la semana con la Selección Argentina, ya que solamente será el duelo ante Bolivia el que tendrá que ver de fuera. A partir del próximo encuentro quedará saldada su deuda y podrá regresar a la formación del elenco albiceleste. Es un caso aparte al otro suceso que se hizo público.

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Enzo se alista para su regreso al equipo [Foto: Getty]

Cabe recordar que Leandro Paredes y Nahuel Molina fueron castigados por más juegos por la FIFA a raíz de los incidentes con los jugadores de España tras la derrota en aquella final. En el caso de Enzo Fernández es diferente, ya que no fue suspendido por esa pelea, sino por la cartulina roja que le mostraron durante el desarrollo del juego.

En el amistoso de esta noche ante Bolivia, Enzo Fernández será reemplazado por Exequiel Palacios, mediocampista que milita en el Ispwich Town de la Premier League. Compartirá la mitad de la cancha con Alexis Mac Allister, el “10” del Liverpool que atraviesa un gran momento con el equipo de Andoni Iraola en el futbol inglés.