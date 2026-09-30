Quién es Román Vega, lateral de Argentina vs. Bolivia: dónde juega y su carrera

Comienza una nueva etapa para Lionel Scaloni y sus dirigidos luego de habérseles escapado el bicampeonato en la final del Mundial pasado. En medio de un recambio generacional importante, Argentina enfrentará hoy a Bolivia con caras nuevas y varias modificaciones. Las energías se renuevan y así también la plantilla albiceleste.

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De cara a este amistoso internacional que se jugará este miércoles en la provincia de Córdoba, la gran sorpresa es la inclusión de Román Vega en el once titular de Argentina. Mientras que a la gran mayoría de los demás elegidos la afición general futbolera los conoce, este futbolista juega en una liga que no está tan en el radar común.

Román Vega es un lateral izquierdo de 22 años que juega en el Zenit de Rusia. En esta convocatoria de Argentina para la fecha FIFA de septiembre era uno de los nuevos, y rápidamente se mete en la alineación para el debut. La ‘Scaloneta’ juega su primer encuentro post Mundial y el joven marcador de punta comenzará ante Bolivia.

Román Vega entrenando con Argentina [Foto: Getty]

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Nacido en San Miguel en enero de 2004, se formó en Argentinos Juniors, “el semillero del mundo”, club al que se incorporó cuando tenía apenas 4 años de edad. Allí pasó por preinfantiles, infantiles y juveniles hasta llegar a debutar en Primera División. Al mismo tiempo hizo todo el camino en las ‘inferiores’ de la Selección Argentina.

En el medio de su formación en Argentinos Juniors, Román Vega tuvo un breve paso por el Barcelona Athletic de España, que le permitió crecer y adquirir experiencia europea. También gracias a aquel período el propio FC Barcelona lo ha tenido en carpeta desde entonces y lo ha sondeado de club a club, aunque Zenit se adelantó.

Luego de disputar 63 partidos oficiales en la Liga Argentina, Boca y River se disputaron su fichaje pero terminó eligiendo Rusia. El lateral izquierdo priorizó emigrar al futbol europeo nuevamente, y el Zenit San Petersburgo le compró su ficha en una millonada. Allí juega actualmente y con un contrato firmado a largo plazo en el Viejo Continente.

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Con las ausencias de Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña en la lista, habituales laterales izquierdos de Argentina, se ganó el llamado de Scaloni. Aunque en la semana practicó con Facundo Medina, Román Vega le ganó la pulseada y será titular. Será su debut absoluto con la albiceleste y tendrá un interesante desafío hoy ante Bolivia en el amistoso.