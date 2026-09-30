¿Dónde y en qué estadio juegan Argentina vs. Bolivia por el amistoso internacional?

Argentina recibe a Bolivia en lo que será su primera presentación de los tres partidos que disputarán en este fecha FIFA.

La Selección Argentina tendrá este miércoles su primer amistoso de la Fecha FIFA ante Bolivia. El encuentro comenzará a las 18:00 horas de la CDMX (21:00 de Argentina) y se disputará en Córdoba, donde la Albiceleste volverá a jugar ante su público. El partido será en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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A diferencia de otros seleccionados que ya comenzaron a disputar sus compromisos durante esta ventana internacional, Argentina tendrá su estreno en esta jornada. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá una agenda cargada, ya que después del duelo ante Bolivia se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6.

El primer encuentro será el único de los tres que la Selección disputará fuera de Buenos Aires. Luego, Argentina se trasladará al Estadio Monumental, casa de River Plate, para recibir a Burkina Faso y Benín.

Datos del Estadio Mario Alberto Kempes

El Estadio Mario Alberto Kempes está ubicado en el sector de Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba, aproximadamente a 10 kilómetros del centro. Es uno de los escenarios deportivos más importantes de Argentina y fue construido originalmente para ser una de las sedes del Mundial de 1978.

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El recinto fue inaugurado el 16 de mayo de 1978 y durante sus primeros años fue conocido como Estadio Olímpico de Córdoba o Chateau Carreras. En 2010 recibió oficialmente el nombre de Mario Alberto Kempes, en homenaje al delantero cordobés que fue campeón, máximo goleador y una de las grandes figuras de Argentina en el Mundial de 1978.

Para la Copa América 2011, el estadio atravesó una importante remodelación que incluyó nuevas tribunas, techado y mejoras en el sistema de iluminación. Actualmente cuenta con capacidad para alrededor de 57.000 espectadores y es administrado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En sintesis

Argentina enfrenta a Bolivia este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El Estadio Mario Alberto Kempes fue inaugurado en 1978 y alberga 57.000 espectadores.

fue inaugurado en 1978 y alberga 57.000 espectadores. Lionel Scaloni continuará la gira jugando en el Estadio Monumental ante Burkina Faso y Benín.