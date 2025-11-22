Las alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025

La temporada en Sudamérica está llegando a su fin y aún falta que se definan los dos títulos más importantes de la región. En este caso, este sábado 22 de noviembre se disputa la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético de Mineiro. El partido comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.
Con respecto al conjunto argentino, Lanús se clasificó a la final luego de eliminar a Universidad de Chile en la semifinal. El equipo granate ha hecho un gran torneo hasta el momento y también logró derrotar a Fluminense en cuartos de final, por lo que ya se ha cruzado con un rival brasileño en esta edición.
Por el lado de Atlético Mineiro, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli eliminó a Independiente del Valle en la semifinal para alcanzar el partido decisivo. El Galo nunca ganó la Copa Sudamericana, hecho que sí logró una vez Lanús, aunque el entrenador argentino sí se coronó con Universidad de Chile en 2011.
La probable alineación de Lanús
- Nahuel Losada
- Gonzalo Pérez
- Carlos Izquierdoz
- José Canale
- Sasha Marcich
- Agustín Cardozo
- Agustín Medina
- Eduardo Salvio
- Ramiro Carrera
- Marcelino Moreno
- Rodrigo Castillo
La probable alineación de Atlético Mineiro
- Everson
- Renzo Saravia
- Vitor Hugo
- Ruan
- Guilherme Arana
- Igor Gomes
- Fausto Vera
- Dudu
- Rony
- Bernard
- Hulk
