Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Las alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025

Lanús y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana en Asunción. Los titulares de ambos equipos.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Lanús y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana
© Getty ImagesLanús y Atlético Mineiro juegan la final de la Copa Sudamericana

La temporada en Sudamérica está llegando a su fin y aún falta que se definan los dos títulos más importantes de la región. En este caso, este sábado 22 de noviembre se disputa la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético de Mineiro. El partido comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Publicidad

Con respecto al conjunto argentino, Lanús se clasificó a la final luego de eliminar a Universidad de Chile en la semifinal. El equipo granate ha hecho un gran torneo hasta el momento y también logró derrotar a Fluminense en cuartos de final, por lo que ya se ha cruzado con un rival brasileño en esta edición.

Por el lado de Atlético Mineiro, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli eliminó a Independiente del Valle en la semifinal para alcanzar el partido decisivo. El Galo nunca ganó la Copa Sudamericana, hecho que sí logró una vez Lanús, aunque el entrenador argentino sí se coronó con Universidad de Chile en 2011.

La probable alineación de Lanús

  • Nahuel Losada
  • Gonzalo Pérez
  • Carlos Izquierdoz
  • José Canale
  • Sasha Marcich
  • Agustín Cardozo
  • Agustín Medina
  • Eduardo Salvio
  • Ramiro Carrera
  • Marcelino Moreno
  • Rodrigo Castillo
Publicidad

La probable alineación de Atlético Mineiro

  • Everson
  • Renzo Saravia
  • Vitor Hugo
  • Ruan
  • Guilherme Arana
  • Igor Gomes
  • Fausto Vera
  • Dudu
  • Rony
  • Bernard
  • Hulk
Pronósticos Lanús vs Atlético Mineiro: el Granate y el Galo van por la gloria en la Copa Sudamericana 2025

ver también

Pronósticos Lanús vs Atlético Mineiro: el Granate y el Galo van por la gloria en la Copa Sudamericana 2025

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Cuándo se juega la final de la Copa Sudamérica 2025: día, horario y sede para Lanús vs. Atlético Mineiro
Conmebol

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamérica 2025: día, horario y sede para Lanús vs. Atlético Mineiro

¿Por qué no juega Lucas Assadi en Lanús vs. U de Chile por la Copa Sudamericana 2025?
Conmebol

¿Por qué no juega Lucas Assadi en Lanús vs. U de Chile por la Copa Sudamericana 2025?

¿Qué pasa si U de Chile pierde, empata o gana con Lanús por la Copa Sudamericana 2025?
Conmebol

¿Qué pasa si U de Chile pierde, empata o gana con Lanús por la Copa Sudamericana 2025?

¿Por qué no juegan Frenkie De Jong y Pedri en Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025-26?
UEFA

¿Por qué no juegan Frenkie De Jong y Pedri en Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025-26?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo