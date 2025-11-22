Las alineaciones de Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025

La temporada en Sudamérica está llegando a su fin y aún falta que se definan los dos títulos más importantes de la región. En este caso, este sábado 22 de noviembre se disputa la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético de Mineiro. El partido comienza a las 14:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Con respecto al conjunto argentino, Lanús se clasificó a la final luego de eliminar a Universidad de Chile en la semifinal. El equipo granate ha hecho un gran torneo hasta el momento y también logró derrotar a Fluminense en cuartos de final, por lo que ya se ha cruzado con un rival brasileño en esta edición.

Por el lado de Atlético Mineiro, el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli eliminó a Independiente del Valle en la semifinal para alcanzar el partido decisivo. El Galo nunca ganó la Copa Sudamericana, hecho que sí logró una vez Lanús, aunque el entrenador argentino sí se coronó con Universidad de Chile en 2011.

La probable alineación de Lanús

Nahuel Losada

Gonzalo Pérez

Carlos Izquierdoz

José Canale

Sasha Marcich

Agustín Cardozo

Agustín Medina

Eduardo Salvio

Ramiro Carrera

Marcelino Moreno

Rodrigo Castillo

La probable alineación de Atlético Mineiro

Everson

Renzo Saravia

Vitor Hugo

Ruan

Guilherme Arana

Igor Gomes

Fausto Vera

Dudu

Rony

Bernard

Hulk