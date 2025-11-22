El predominio de los brasileños en CONMEBOL ya no continúa a todos los niveles: este sábado, Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. El ‘Granate’ se impuso en Asunción y se quedó con la gran final de la competición, evitando que haya dos campeones continentales brasileros, ya que la próxima semana Flamengo y Palmeiras definirán la Libertadores.

Publicidad

Publicidad

En un duelo vibrante donde las emociones llegaron sobre la agonía del encuentro, el conjunto bonaerense venció por penales a Atlético Mineiro en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, ganando otro cruce mano a mano de argentinos sobre brasileros. Nahuel Losada, portero de Lanús, atajó el último penal de la tanda, para darle el título al equipo de Mauricio Pellegrino.

Con esta coronación, Lanús conquistó por segunda vez este trofeo, volviendo a inscribir su nombre en el palmarés de la Copa Sudamericana, que está compuesto por un reducido y selecto grupo de clubes. Por su parte, Atlético Mineiro desperdició la chance de meterse en la lista de ganadores de este prestigioso campeonato, y sigue sin poder lograrlo.

El momento del estallido: Lanús campeón de la Copa Sudamericana 2025 [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó Pachuca tras el título de Lanús en la Copa Sudamericana?

El Pachuca ostenta el privilegio de ser el único equipo mexicano que ganó este certamen, en la época en que los clubes de la Liga MX participaban en estas competencias junto a los conjuntos sudamericanos. Los de Hidalgo levantaron el título en la edición 2006, cuando derrotaron a la escuadra chilena de Colo Colo, por un triunfo global de 3-2 (parciales de 1-1 y 2-1).

Tras la consagración de Lanús, los ‘Tuzos’ continúan en el segundo escalón de campeones de este torneo. Los máximos ganadores de la Copa Sudamericana comparten la cima con tan sólo dos trofeos, y el Pachuca tiene uno, por lo que se podría decir que los mexicanos siguen ‘dentro del podio’. Pese a los años que han pasado, ninguno ha podido sacarle demasiada diferencia.

Pachuca, campeón de la Copa Sudamericana en 2006.

Publicidad

Publicidad

¿Qué equipo es el máximo ganador histórico de la Copa Sudamericana?

Hasta el final de esta edición, el olimpo de campeones de la Copa Sudamericana está repartido entre seis instituciones: Boca Juniors (Argentina), Independiente (Argentina), Lanús (Argentina), Liga de Quito (Ecuador), Independiente del Valle (Ecuador) y Athlético Paranaense (Brasil). Todos ellos han sido los mejores del campeonato en dos oportunidades y observan al resto desde arriba.

ver también Así quedó el Play-in y la Liguilla de la Liga MX tras los triunfos de Pachuca y Xolos

La tabla completa de todos los campeones de la Copa Sudamericana:

En este desglose, uno por uno, el listado de ganadores del segundo trofeo más importante del futbol sudamericano:

Boca Juniors – 2 títulos.

Independiente – 2 títulos.

Lanús – 2 títulos.

Liga de Quito – 2 títulos.

Independiente del Valle – 2 títulos.

Athlético Paranaense – 2 títulos.

Pachuca – 1 título.

Lanús – 1 título.

River Plate – 1 título.

San Lorenzo – 1 título.

Racing – 1 título.

Defensa y Justicia – 1 título.

Arsenal – 1 título.

Internacional – 1 título.

Sao Paulo – 1 título.

Chapecoense – 1 título.

Cienciano – 1 título.

Independiente Santa Fé – 1 título.

Publicidad