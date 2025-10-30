Lanús vs. Atlético Mineiro: cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

¡Todo confirmado! Hace instantes, se terminó por conformar el cruce que definirá al campeón de la Copa Sudamericana 2025. En una final apasionante que promete todo tipo de emociones, se medirán un argentino y un brasileño: Lanús y Atlético Mineiro, cara a todo o nada por “La Gran Conquista”, como denomina CONMEBOL al segundo torneo más prestigioso del continente.

¿Cómo clasificaron Lanús y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana?

El ‘Granate’ sacó pasaje a la instancia decisiva del certamen tras dejar en el camino a U de Chile en semifinales de la competencia, tras derrotarlos por un globl de 3-2 (empate por 2-2 en la ida en Santiago y triunfo por 1-0 en la vuelta en Buenos Aires), con tres anotaciones de Rodrigo Castillo.

Por su parte, el ‘Galo’ obtuvo su boleto al juego por el título luego de eliminar a Independiente del Valle en la ronda pasada del torneo, al vencerlos por un global de 4-2 (igualdad por 1-1 en la ida en Quito y victoria por 3-1 en la revancha en Belo Horizonte), con goles de Dudu, Arana, Bernard y Hulk.

Lanús celebró en casa y jugará ante Atlético Mineiro la final [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?

La definición del campeón de la Sudamericana 2025 se jugará a partido único, tal lo establece el reglamento de CONMEBOL. La fecha está confirmada: será el sábado 22 de noviembre. En los próximos días, la organización dará a conocer el horario a partir del cual se disputará el encuentro, aunque sería por la tarde, tal como en la edición pasada.

¿Dónde juegan Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?

El anfitrión de la gran final de la Sudamericana 2025 será Asunción, luego de que las autoridades mudaran la sede (previamente estaba estipulada para Santa Cruz de la Sierra). A diferencia del año anterior, donde se jugó en La Nueva Olla, este evento decisivo será albergado por el Estadio Defensores del Chaco, uno de los más tradicionales y emblemáticos de Paraguay.

Boletos para Lanús vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025:

Si bien el Estadio Defensores del Chaco cuenta con una capacidad de hasta 43 mil espectadores, se espera que haya 15.000 localidades disponibles para cada parcialidad. Habitualmente, se reduce el aforo para colocar pulmones entre una y otra hinchada, y además, por los tickets de protocolo y para los auspiciantes y patrocinadores. Cada club brindará la información sobre la modalidad de venta.

El anuncio de la CONMEBOL de la gran final de la Copa Sudamericana 2025: