El Estadio Néstor Díaz Pérez de Buenos Aires será la sede de uno de los platos fuertes de la jornada: Lanús y U de Chile se batirán a duelo cara a cara, por un lugar en la gran final de esta edición 2025 de la Copa Sudamericana. Un cruce esperado por todos que tendrá muchos condimentos y un contexto muy caliente desde las gradas hacia el campo de juego.

Entre esas aristas que se despegan del análisis del compromiso, hay una que le causa dolor a la visita. El ‘Bulla’ no podrá contar con el joven Lucas Assadi para este encuentro de vuelta de la semifinal del torneo, perdiendo de este modo a una de sus principales armas ofensivas, además de a un creador de juego y un futbolista totalmente desequilibrante en ataque.

El habilidoso canterano de la Universidad de Chile no será parte de este choque decisivo, dado que sufrió una lesión el fin de semana que lo obligó a salir de cambio en el último partido, y que lo dejará también sin revancha ante Lanús. Pese a que estuvo dentro de los convocados para este compromiso de Copa Sudamericana, finalmente ni siquiera estará en el banco de suplentes.

U de Chile, sin Lucas Assadi para visitar a Lanús [Foto: Getty]

De acuerdo al reporte del periodista Felipe Labbpe, corresponsal de ESPN Chile, el parte médico interno de la U de Chile señala que Lucas Assadi presenta una “lesión musculotendinosa de isquiotibiales, con compromiso del tendón conjunto semitendinoso/bíceps femoral”. De este modo, su presencia en la delegación en Buenos Aires tiene que ver con una cuestión de hacerlo parte del grupo, pero no con sumar minutos.

Producto de ese inconveniente físico padecido, Lucas Assadi estará dos meses alejado de los campos de juego: con este escenario, en caso de clasificar el conjunto chileno a la final de la Copa Sudamericana, el joven atacante no podrá jugarla. Será una baja sensible para U de Chile, que no podrá utilizarlo en todo lo que resta del 2025.

Ante la imposibilidad de introducir al delantero en la alineación, su lugar será ocupado por Lucas Di Yorio, un centroatacante con mayor referencia de área y que no sale tanto de la misma, como sí podía hacerlo Assadi con su versatilidad y dinámica. Además, el argentino marcó uno de los goles del empate en la ida ante Lanús, ingresando desde el banquillo: ahora, tendrá la oportunidad de ser titular y buscar ser el héroe del ‘Bulla’.

