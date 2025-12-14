Helinho tomó la pelota, salió rápido en conducción, encaró hacia el centro y sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó lejos del alcance del arquero. El gol desató la locura en el Nemesio Díez y significó el 1-1 en el partido, devolviéndole vida a Toluca en una final que parecía cuesta arriba.

Con ese tanto, los Diablos Rojos quedaron 2-1 abajo en el marcador global, por lo que ahora necesitan un gol más para igualar la serie y llevar la definición al tiempo extra. El impulso anímico está del lado del equipo local, que empuja con su gente en busca de la remontada.