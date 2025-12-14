Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

El golazo de Helinho que reavivó el sueño de Toluca ante Tigres

El brasileño anotó un golazo ante los felinos y la final del Apertura 2025 está más abierta que nunca.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Helinho descuenta para Toluca en la final ante Tigres.
© Getty ImagesHelinho descuenta para Toluca en la final ante Tigres.

Helinho tomó la pelota, salió rápido en conducción, encaró hacia el centro y sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó lejos del alcance del arquero. El gol desató la locura en el Nemesio Díez y significó el 1-1 en el partido, devolviéndole vida a Toluca en una final que parecía cuesta arriba.

Publicidad
Tweet placeholder

Con ese tanto, los Diablos Rojos quedaron 2-1 abajo en el marcador global, por lo que ahora necesitan un gol más para igualar la serie y llevar la definición al tiempo extra. El impulso anímico está del lado del equipo local, que empuja con su gente en busca de la remontada.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
El grosero error de Luis García en el gol de Fernando Gorriaran de Tigres ante Toluca
Liga MX

El grosero error de Luis García en el gol de Fernando Gorriaran de Tigres ante Toluca

¿Por qué no juega Bruno Méndez en Toluca vs. Tigres por la vuelta de la final?
Liga MX

¿Por qué no juega Bruno Méndez en Toluca vs. Tigres por la vuelta de la final?

¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. Tigres UANL?
Liga MX

¿Por qué no juega Alexis Vega en Toluca vs. Tigres UANL?

Alexis Vega en el Apertura 2025: cuándo fue su último partido, números y goles
Toluca FC

Alexis Vega en el Apertura 2025: cuándo fue su último partido, números y goles

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo