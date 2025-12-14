Una vez más, la final del futbol mexicano estuvo a la altura de las expectativas. En el estadio Nemesio Díez, Toluca recibió a Tigres para disputar la vuelta de la final del Torneo Apertura 2025, luego de haber caído 1-0 en el partido de ida con un gol de Ángel Correa. Ante su afición, los Diablos Rojos mostraron carácter y lograron reponerse a un nuevo golpe.

El encuentro volvió a complicarse para Toluca tras comenzar abajo en el marcador, pero el equipo reaccionó, dio vuelta el resultado y llevó la definición al tiempo extra. Luego de 30 minutos de alargue, ninguno de los dos pudo marcar y el encuentro se definió en los penales.

La definición desde los once pasos terminó 9-8 a favor de Toluca, en una tanda larga y llena de tensión, marcada por varios errores de ambos lados. El momento decisivo llegó con Alexis Vega, quien se hizo cargo del penal final y convirtió para sellar el triunfo y desatar la fiesta en el Nemesio Díez.

Luis García se convirtió en héroe en la tanda (Getty Images)

Es el título número 12 en la historia del club que sirvió para alcanzar a Chivas y quedar a cuatro del América. Mohamed llegó a su quinto título como entrenador y es la primera vez en su carrera que logra ganar dos trofeos consecutivos con un club mexicano.

Premio económico del Apertura 2025

De acuerdo con información del periodista Roddy Cons, existe una estimación sobre el dinero que recibirían el campeón y el subcampeón de la Liga MX. Si bien estas cifras no han sido confirmadas de manera oficial por la Federación Mexicana de Futbol, sirven como una referencia del premio que estaría en juego en esta final.

Según estos reportes, el equipo que se consagre campeón del Apertura 2025 obtendría alrededor de 4.1 millones de pesos, una cantidad importante para las finanzas del club, aunque insuficiente para realizar fichajes de alto impacto. Por su parte, el subcampeón recibiría cerca de 2 millones de pesos, es decir, aproximadamente la mitad del premio del ganador, una suma igualmente relevante para cerrar el torneo.

