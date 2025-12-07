En el Club América, uno de los jugadores que más se extrañaron fue sin duda Richard Sánchez, sobre todo ante Rayados, que es el equipo contra el que más se recuerda ese gol de larga distancia que les daba el campeonato. Ahora, al ser eliminados por el conjunto de Monterrey en los Cuartos de Final, la afición recordó al jugador.

Richard Sánchez va por campeonato con Racing

Sin embargo, ahora el “Cachorro” está de nuevo en una Final, y cabe mencionar que Rayados eliminado. En este caso, el mediocampista paraguayo juega con Racing, equipo al que llegó después de las Águilas, quienes hoy vencieron al Boca Juniors de Agustín Marchesín en las Semifinales y se quedaron con el pase a la Gran Final.

Aunque el examericanista podría obtener un título en la Liga de Argentina hay que mencionar que no ha tenido lo esperado, incluso en los Playoffs desde los octavos de final no ha tenido cabida en el equipo y a lo largo de la temporada ha conseguido sólo 13 partidos, jugando el último de sus encuentros el 17 de noviembre del 2025.

Hay que mencionar que Paraguay clasificó al Mundial 2026, por lo que es uno de los jugadores que valdría la pena recuperar, en caso de conseguir esta copa, podría ser visto en otra plantilla para que de cara a la Copa del Mundo sea considerado, por lo que una de las opciones que se ha mencionado es que vuelva a México con las Águilas.

El rival de Racing y de Richard Sánchez será el que resulte vencedor del partido de mañana entre Gimnasia y Estudiantes, por lo que después de conocer al rival se mencionarán cuál será el horario y la fecha para disputar la Final. Por lo tanto, dentro de la directiva azulcrema podrían intentar su retorno, aunque podría salir muy caro.

En síntesis

El exjugador del América, Richard Sánchez , llegó a la Gran Final de la Liga de Argentina con su equipo, Racing .

, llegó a la de la con su equipo, . Racing , con Richard Sánchez , venció a Boca Juniors de Agustín Marchesín en las Semifinales del torneo.

, con , venció a de en las del torneo. Richard Sánchez ha jugado 13 partidos en la temporada con Racing, siendo su último encuentro el 17 de noviembre de 2025.

