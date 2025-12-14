Es tendencia:
Alexis Vega en el Apertura 2025: cuándo fue su último partido, números y goles con Toluca

El repaso de todas las estadísticas del capitán y emblema de Toluca en el campeonato del segundo semestre.

Por Martín Zajic

Alexis Vega, la figura que se perdió la Liguilla.
© Getty ImagesAlexis Vega, la figura que se perdió la Liguilla.

Alexis Vega representa, sin dudas, el gran dolor de cabeza de Toluca en busca de la famosa ‘doce’. El capitán y emblema de los Diablos Rojos se ha ausentado en el tramo más importante de la temporada, y su equipo ha sentido su baja. La principal figura de la onceava significa la última esperanza para los noventa minutos finales del campeonato.

El extremo del conjunto escarlata, uno de los autores principales del título pasado, ha arrastrado una delicada lesión que lo marginó dos meses. No pudo sumar minutos ni en cuartos de final, ni en semifinales, ni en la ida de la final, y tampoco será titular en la revancha. Por ello, tendrá una dificultad doble para Toluca remontar la serie con Tigres.

En el Torneo Apertura 2025, Alexis Vega participó en 13 goles en 13 partidos jugados, números extraordinarios que evidencian su importancia dentro del equipo. Toluca no es Alexis-dependiente, pero sin dudas que el capitán cuenta con una capacidad de gravitar que muy pocos futbolistas en México pueden brindar a sus equipos.

El delantero de 28 años recién cumplidos aportó 4 tantos y 9 asistencias en la campaña mientras estuvo disponible para el equipo de Antonio Mohamed. En los siguientes siete encuentros donde se ausentó, el equipo choricero bajó su producción ofensiva y la cantidad de goles convertidos. Y en la ida de la final, tampoco pudo marcar.

