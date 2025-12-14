Cuando las gradas del Nemesio Diez se habían silenciado luego de un primer tiempo que dejó más dudas que certezas, apareció la jerarquía. Paulinho convirtió el 2-1 de Toluca ante los Tigres, para empatar la serie decisiva y dejar la gran final abierta. En el amanecer del complemento, el portugués calentó el ambiente y se reavivó la ilusión.

A los 6 minutos de la segunda parte, recién regresados de vestidores, Helinho envió un centro notable desde la banda derecha y Paulinho resolvió. El portugués se anticipó a todos en el área de Tigres y venció a Nahuel Guzmán para hacer delirar a treinta mil almas. Quedaron todos parados observando y el delantero estuvo atento y concretó.

En la etapa inicial del encuentro, Fernando Gorriarán había puesto en ventaja a Tigres capturando un débil rebote de Luis García. Pero antes de la conclusión de la primera mitad, Helinho puso el empate y ‘resucitó’ a Toluca. Antonio Mohamed les echó leña en el entretiempo y pronto llegó la remontada de los ‘Diablos Rojos’ que prende fuego todo.

Con este resultado, la final se está yendo a un alargue de treinta minutos. Si el criterio de desempate fuese el mismo que en semis, Toluca estaría siendo campeón. Sin embargo, el mismo se modificó y no hay ventajas deportivas en la definición. Si el compromiso finaliza 2-1, todo se irá a un prórroga para conocer al campeón del Torneo Apertura.

