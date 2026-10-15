¿Por qué no juega Marcos Rojo en Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026?

El defensor que llegó hace unos días atrás, no podrá disputar la semifinal y el Pincha suma una baja más que importante.

Desde las 18:30 hs de la CDMX, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El Pincha afrontará una serie muy complicada ante uno de los candidatos al título y no podrá contar con Marcos Rojo, quien quedó fuera del encuentro por una decisión de la Conmebol relacionada con su habilitación.

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Estudiantes había incorporado al defensor con la intención de que pudiera disputar la Copa Libertadores, pero finalmente no recibió la autorización para utilizarlo en el torneo internacional. De esta manera, Rojo no estará disponible para el cruce ante el conjunto brasileño, aunque sí se encuentra habilitado para jugar en las competiciones del futbol argentino.

La decisión representa un contratiempo para el equipo platense, que buscaba contar con el experimentado defensor para afrontar una instancia clave del certamen. Ahora, Estudiantes deberá encarar la semifinal de ida sin él y tratar de conseguir un resultado favorable en casa antes de viajar a Brasil para disputar la revancha.

¿Qué dice el artículo 6 del reglamento de la FIFA?

La decisión de no habilitar a Marcos Rojo se apoya en el artículo 6 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que establece las condiciones y los períodos en los que los futbolistas pueden ser inscritos para competir oficialmente con un club.

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Esta normativa contempla dos períodos de inscripción durante cada temporada, cuyas fechas y duración son determinadas por las asociaciones nacionales dentro de los límites establecidos por la FIFA. Fuera de esas ventanas, las posibilidades de registrar a un jugador son excepcionales y dependen de condiciones específicas previstas en el reglamento.

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