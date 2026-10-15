Qué pasa si Flamengo gana, empata o pierde ante Estudiantes por la Copa Libertadores 2026

Flamengo visita a Estudiantes de La Plata por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El conjunto brasileño parte como favorito y buscará un buen resultado para definir la serie en el Maracaná, mientras que el Pincha intentará dar el golpe en Argentina.

Desde las 18:30 hs de la CDMX, Flamengo visita a Estudiantes de La Plata por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará en Argentina, mientras que la serie se definirá la próxima semana en el Maracaná, donde el conjunto brasileño buscará aprovechar la localía para conseguir el pase a la gran final.

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Flamengo llega como favorito, pero tendrá enfrente a un Estudiantes que intentará dar el golpe ante su gente y conseguir un resultado que le permita soñar con la clasificación. El equipo argentino sabe que hacerse fuerte en casa puede ser determinante antes de viajar a Brasil para disputar la revancha.

El resultado de este primer encuentro puede marcar el rumbo de la eliminatoria. Una victoria le daría una ventaja importante a Flamengo, mientras que un empate también lo dejaría bien posicionado de cara a la vuelta. En cambio, una derrota podría complicar sus planes y obligarlo a buscar la remontada ante su afición.

¿Qué pasa si Flamengo gana ante Estudiantes?

Si Flamengo consigue una victoria en Argentina, dará un paso importante hacia la clasificación a la final de la Copa Libertadores 2026. El conjunto brasileño llegará a la revancha con una ventaja en el marcador global y tendrá la oportunidad de cerrar la serie la próxima semana en el Maracaná, ante su afición.

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¿Qué pasa si Flamengo empata ante Estudiantes?

Un empate también sería un resultado positivo para Flamengo, ya que mantendría la serie abierta y le permitiría definir la clasificación como local. Con la revancha programada en el Maracaná, el equipo brasileño tendría una buena oportunidad de avanzar a la final, aunque necesitaría ganar el partido de vuelta para evitar los penales.

¿Qué pasa si Flamengo pierde ante Estudiantes?

Una derrota podría complicar las aspiraciones de Flamengo, especialmente si Estudiantes consigue una ventaja de varios goles. El equipo argentino buscará hacerse fuerte en casa para viajar a Brasil con un resultado favorable y luego intentar defenderlo en el Maracaná. Aunque el conjunto brasileño tendrá el respaldo de su afición en la revancha, necesitará remontar el marcador global para seguir en carrera por el título.

En sintesis

Flamengo visita a Estudiantes en Argentina por la ida de semifinales de Libertadores.

en Argentina por la ida de semifinales de Libertadores. La serie se definirá la próxima semana en el Estadio Maracaná de Brasil.

la próxima semana en el Estadio Maracaná de Brasil. Un triunfo o empate dejará bien posicionado a Flamengo para el partido de vuelta.