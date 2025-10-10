Argentina y Venezuela serán los encargados de animar la tarde-noche del viernes a los aficionados futboleros: la ‘Albiceleste’ y la ‘Vinotinto’ se medirán en un amistoso internacional en los Estados Unidos, siendo la principal propuesta del cierre de la jornada de este viernes 10 de octubre para los fanáticos.

Desafortunadamente para los asistentes y televidentes, este prometedor compromiso de selecciones se verá caracterizado por la ausencia de varias estrellas mundiales, que se perderán el juego de hoy. De todos modos, habrá nombres fuertes en el enfrentamiento, pero quizás no los que los espectadores querrán ver al hacerse presentes en Miami.

Una de las figuras rutilantes que no será parte del amistoso será el venezolano Salomón Rondón, máximo artillero de la ‘Vinotinto’, que quedó fuera de la nómina para chocar ante Argentina. Sin embargo, no sólo será baja para este encuentro puntual, sino de toda la gira de la Selección Nacional en esta fecha FIFA en el país de las rayas y estrellas.

La frustración de Rondón tras no conseguir boleto al Mundial [Foto: Getty]

En el caso del goleador, que no pueda estar dentro del campo de juego del Hard Rock Stadium se explica en que no fue convocado por Oswaldo Vizcarrondo, entrenador interino de la escuadra venezolana. Cabe recordar que Fernando Batista fue destituido de su cargo como DT principal luego de que no pudiese clasificar al Mundial 2026 por Eliminatorias.

Precisamente, luego de aquella eliminación que le impidió seguir luchando por un lugar en la Copa del Mundo, el nuevo cuerpo técnico decidió ‘probar sangre nueva’ en la Selección, para iniciar un proceso con otras energías y caras distintas a las conocidas. Por ese motivo, Salomón Rondón se quedó en España entrenando con su equipo, el Real Oviedo, aunque no fue citado para el último partido.

No sólo Salomón Rondón fue el ‘sacrificado’ de las vacas sagradas de Venezuela, sino que otros históricos también fueron cortados: Yefferson Soteldo, Tomás Rincón y Jefferson Savarino, algunos de los nombres de peso que fueron marginados del microciclo de amistosos de esta jornada de selecciones nacionales con la ‘Vinotinto’.

Con la ausencia de Rondón y muchos jugadores jóvenes, la alineación de Venezuela para medirse ante la Argentina campeona del mundo y América será la siguiente: José Contreras; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani; Cristian Casseres Jr, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza, Juanpi Añor, Kervin Andrade y Alejandro Marqués.