¿Por qué no juegan Kevin Mier y Jesús Orozco en Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

Por el Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul y Flamengo se cruzan este miércoles 10 de diciembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayan. Ambos equipos van por el título que otorga la FIFA y la clasificación a la Challenger Cup, donde ya espera el Pyramids FC de Egipto.

Para este encuentro, el estratega Nicolás Larcamón no contará en el equipo inicial con Kevin Mier y Jesús Orozco, usuales titulares del equipo. Por el lado del portero, sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha, mientras que el defensa mexicano padeció una fuerte lesión en el tobillo derecho por el que debió ser operado.

¿Quiénes serán los reemplazos de Kevin Mier y Jesús Orozco en Cruz Azul vs. Flamengo?

Con esta noticia, los jugadores Andrés Gudiño y Jorge Sánchez serán de la partida. Ambos futbolistas se integrarán la defensa del equipo, conformada también por Willer Ditta y Gonzalo Piovi. Los Celestes van por el golpe ante los brasileños.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Flamengo sin Kevin Mier y Jesús Orozco?

Sin Kevin Mier y Jesús Orozco, el conjunto mexicano formará de la siguiente manera ante el Mengao: Gudiño; Sánchez, Ditta, Piovi; Márquez, Lira, Rivero, Rotondi; Paradela, Rodríguez; y Fernández.

