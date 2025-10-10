Cuando se anunció la gira norteamericana y que Argentina y Venezuela se enfrentarían en los Estados Unidos en la jornada FIFA del mes de octubre, muchos fanáticos mostraron su fastidio por la decisión de llevar a dos seleccionados muy populares tan lejos de sus países, adjudicando que no serían muchos quienes pudiesen viajar para acompañar a sus equipos.

Publicidad

Publicidad

Y la realidad indica que los aficionados no se equivocaron: lejos de agotarse las localidades, las gradas del Hard Rock Stadium estarán mayormente vacías en el encuentro de este viernes en Miami Gardens. Los números de la venta de tickets han sido decepcionantes y se espera una entrada muy discreta, pese a que se miden dos conjuntos que cuentan con grandes figuras.

Uno de los principales motivos de esta situación reside en el alto costo que tenían las entradas. Era tan baja la cantidad compradas que tuvieron que bajar los precios de los boletos ¡de 400 a 50 dólares! en cuestión de horas, para alentar a los simpatizantes a acercarse a presenciar el juego. De último momento, la organización intenta llenar un poco más el recinto.

Argentina copó el Hard Rock en la final de Copa América, pero hoy no [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Otro de los factores que desalentó la asistencia del público interesado ha sido la baja de Lionel Messi para este partido: el capitán de la Selección Argentina le solicitó al entrenador Lionel Scaloni no disputar este amistoso ante Venezuela para poder jugar mañana con Inter Miami un duelo clave por la MLS. Así, se pierde un gran atractivo popular para los fans.

Además de estas circunstancias que alejan a los aficionados, también estará la razón de base de la dificultad de acceso: no se trata de un partido oficial y no hay tantos simpatizantes sudamericanos viviendo en la ciudad, interesados en gastar dinero para un juego de estas características. Y tampoco vale la pena viajar de una parte del continente a otra para un cotejo donde no se juega por los puntos.

ver también Lionel Messi va por el récord de una leyenda mexicana: la marca que buscará superar con Inter Miami

Las imágenes de las gradas del Hard Rock Stadium serán con toda seguridad impactantes: se tuvieron que cerrar las tribunas superiores del recinto producto de las pocas tiquetas vendidas, y se acumulará a los presentes en las demás bandejas. Para colmo, este imponente establecimiento es uno de los más grandes del país, con una capacidad para más de 65 mil espectadores, por lo que quedará aún más expuesta la falta de público de Argentina y Venezuela.

Publicidad

Publicidad