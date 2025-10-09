El Hard Rock Stadium de Miami Gardens será el anfitrión de un duelo prometedor este viernes por la tarde, cuando se midan frente a frente Argentina y Venezuela, en un amistoso internacional de preparación camino a la próxima Copa del Mundo. Los seleccionados sudamericanos sacarán beneficio de la jornada FIFA para probar sus fuerzas entre sí.

La ‘Albiceleste’ ya tiene la mente de lleno en aquel certamen, dado que se clasificó directamente a la fase de grupos del Mundial 2026, por haber terminado primera en las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, la ‘Vinotinto’ debe seguir poniéndose a punto ya que tiene que disputar el repechaje, para asegurar su lugar en la cita mundialista.

En la antesala de este juego entre equipos de CONMEBOL, surgió una noticia inesperada que hará lamentar a quienes compraron sus boletos: Lionel Messi no estará entre los titulares de la Selección Argentina para enfrentar a Venezuela en la ciudad donde vive en la actualidad. De hecho, aún no está confirmada siquiera su presencia en el banco de suplentes.

Messi le convirtió a Venezuela el mes pasado por Eliminatorias [Foto: Getty]

Si bien se encuentra convocado para esta doble fecha FIFA, el capitán del conjunto campeón del mundo le comunicó al cuerpo técnico que su prioridad es competir con Inter Miami, por lo que de no estar al 100% físicamente no será arriesgado. Al tratarse de amistosos y no partidos oficiales con el seleccionado, Messi puede conversar con el entrenador estas cuestiones.

La probable alineación de Argentina ante Venezuela sin Lionel Messi:

Con la ausencia del “10” entre los titulares, el once inicial que se perfila a salir al campo de juego en la ‘Albiceleste’ este viernes sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

ver también ¡Hat-trick, pero de asistencias! Lionel Messi brilla en la goleada de Inter Miami ante New England

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Venezuela por un amistoso?

El encuentro entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Vinotinto’ se llevará a cabo este viernes 10 de octubre, desde el Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Estados Unidos), a partir de las 18.00 horas del Centro de México, en el marco de un amistoso internacional. El juego se podrá sintonizar en suelo mexicano a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y Disney+ Premium.

