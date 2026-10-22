Cuando parecía que Flamengo no iba a ‘tocar nada’ respecto al equipo que consiguió un valioso empate en Argentina, Leonardo Jardim asombró a todos con el once. En la formación del local para recibir a Estudiantes, la novedad es la salida de Bruno Henrique, un ídolo del ‘Mengao’ además de pieza de momentos importantes.

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Cuando se conoció la noticia de la ausencia del delantero, los aficionados enloquecieron preguntando si se trataba de algún impedimento físico no revelado. No obstante, lejos de ello está: el atacante no presenta lesión ni molestia que le impida jugar la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores 2026 de hoy.

La falta de Bruno Henrique en la alineación del Flamengo para esta noche surge de una determinación táctica del entrenador en base a lo preparado para ganar el juego. Luego de analizar el partido de ida donde el ‘Mengao’ no estuvo cómodo en el campo, el cuerpo técnico optó por quitar al experimentado jugador ofensivo.

Bruno Henrique esperará su turno de relevo [Foto: Getty]

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Para esta revancha de semifinales de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes planteó una línea de cinco en defensa, con tres zagueros centrales corpulentos. Por ello, Jardim se inclinó por incluir al popular Pedro como centrodelantero del Flamengo, que puede ganar en el roce y en el mano a mano. Así, Bruno Henrique irá a la banca.

La decisión del estratega de Flamengo es coincidente con un momento de sequía goleadora de Bruno Henrique en la temporada. El delantero acumula seis encuentros sin convertir: no lo hace desde el 13 de septiembre, cuando anotó ante Corinthians. Pedro, a su vez, lleva cuatro juegos sin goles, por lo que también necesita marcar.

Respecto al equipo que enfrentó a Estudiantes en la ida de esta semifinal de Copa Libertadores, el de Bruno Henrique es el único cambio ‘estratégico’ que introduce el DT. La otra variante es el retorno de Jorginho, que se mete en el equipo tras no haber podido jugar el partido anterior por suspensión. El resto, los mismos del primer partido. ¿Le saldrá bien a Jardim?