Las estrellas del 'Mengao' no figuran en el once inicial de la visita para el desafío en Quito. El motivo.

El Flamengo, defensor del título y quizás el máximo candidato a ganar esta edición, continúa la disputa de la corona con otra prueba difícil. Hoy comenzará la serie ante Independiente del Valle, disputando el juego de ida de los cuartos de final. El gigante brasileño se ilusiona con conquistar la Copa Libertadores 2026 y va por un buen resultado.

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Para poder llevarse una ventaja a Río de Janeiro, el ‘Mengao’ pondrá lo mejor que tiene a disposición para hacer una buena actuación en Quito. Si bien también está con compromisos complejos en el torneo local, la Copa Libertadores es prioridad y no rotará. Flamengo jugará con todas sus estrellas ante Independiente del Valle.

Ahora bien, al revisar la formación del cuadro visitante, los aficionados se han sorprendidos con dos ausencias puntuales. Lucas Paquetá y Pedro no serán titulares en el conjunto rojinegro para enfrentar al ‘Matagigantes’ en Ecuador. La compra más cara de la historia del club y el goleador multicampeón no figuran en el once inicial del Flamengo.

Flamengo sale sin Paquetá y Pedro ante IDV [Foto: Getty]

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No obstante, en la planilla del juego de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, tanto Lucas Paquetá como Pedro aparecen en el banco de suplentes. Esto tiene que ver con una decisión táctica y estratégica de Leonardo Jardim, DT del ‘Mengao’, que metió mano en el equipo pensando en no regresar con un marcador adverso.

La determinación del entrenador surge de que tuvo que adaptar el esquema a los 2783 metros de altura del estadio donde se jugará Independiente del Valle vs. Flamengo. El Olímpico Atahualpa tiene una altitud importante y los jugadores de la visita sentirán el rigor físico, por lo que colocó a los jugadores más aptos para afrontar ese contexto.

Además de Lucas Paquetá y Pedro, en la banca habrá otras figuras como Saúl Ñiguez, Gonzalo Plata y Luiz Araujo. Sin embargo, en varios de esos casos ya son habitualmente más piezas de recambio que jugadores titulares indiscutidos. De esa manera, Flamengo tendrá opciones para utilizar si el transcurso del juego no sale como ellos pretenden.