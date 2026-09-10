Descubre cuáles serán los 22 futbolistas que saltarán a la cancha a jugar la apertura de la serie.

El Estadio Olímpico Atahualpa de Quito será el escenario de un espectáculo de alto vuelo en la Copa Libertadores 2026. Comienza la última serie de los cuartos de final en suelo ecuatoriano, con el juego de ida entre Independiente del Valle y Flamengo. Dos de las potencias modernas del continente se verán las caras en un verdadero partidazo copero.

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El ‘Matagigantes’ se clasificó a esta instancia del torneo luego de dejar en el camino a Deportes Tolima en octavos, al derrotarlo por una victoria global de 4-2. Por su parte, el ‘Mengao’ sacó pasaje a esta nueva ronda del certamen tras eliminar a Cruzeiro en octavos en un duelo brasileño, al vencerlo por un triunfo global de 3-2.

La alineación confirmada de Independiente del Valle ante Flamengo:

Aldair Quintana.

Daykol Romero.

Mateo Carabajal.

Richard Schunke.

Layan Loor.

Hugo Quintana.

Jordy Alcívar.

Júnior Sornoza.

Aron Rodríguez.

Carlos González.

Emerson Pata.

DT: Joaquín Papa.

La alineación confirmada de Flamengo ante Independiente del Valle:

Agustín Rossi.

Emerson Royal.

Léo Pereira.

Léo Ortiz.

Ayrton Lucas.

Érick Pulgar.

Jorginho.

Giorgian De Arrascaeta.

Jorge Carrascal.

Samuel Lino.

Bruno Henrique.

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DT: Leonardo Jardim.

El Olímpico Atahualpa, sede de IDV-Flamengo [Foto: Conmebol]

¿Cuándo y a qué hora juegan IDV vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026?

El juego Independiente del Valle vs. Flamengo se celebrará HOY jueves 10 de septiembre, en el Estadio Olímpico Atahualpa, por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El compromiso se llevará a cabo a partir de las 18.30 horas del Centro de México (19.30 hora Ecuador y 21.30 hora Brasil), en el único partido del día en el torneo.

¿Qué canal transmite IDV vs. Flamengo por la Copa Libertadores 2026?

El juego Independiente del Valle vs. Flamengo se podrá seguir en vivo y en directo en todo México por medio de las pantallas de ESPN 3 y Disney+ Premium. En Ecuador y en Brasil, por su parte, el encuentro de ida de los cuartos de final contará con la transmisión de la señal de ESPN y de la plataforma online de Disney+ Premium.