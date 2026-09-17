Entérate qué canales y plataformas pasarán la revancha de la serie entre el 'Mengao' y el 'Matagigantes'.

El popularísimo Estadio Maracaná albergará este jueves otra ‘noche mágica’ de Copa Libertadores, cuando se desarrolle el último partido de vuelta de los cuartos de final. Flamengo, el equipo local, recibirá a sus pares de Independiente del Valle, en un enfrentamiento donde se decidirá quién se queda con el último boleto a semifinales.

Publicidad

¿Cómo quedó la ida de Flamengo vs. IDV por la Copa Libertadores 2026?

En el encuentro de ida de estos cuartos de final, el ‘Mengao’ se impuso por 2-0 como visitante en la casa del ‘Matagigantes’ en Ecuador. Bruno Henrique, a los 61 minutos de juego, y Leo Pereira, a los 75 minutos, convirtieron los goles de Flamengo en aquel cruce. Todo se definirá en esta revancha en Brasil, con el rojinegro en ventaja.

¿Cuándo y a qué hora juegan Flamengo vs. IDV por la Copa Libertadores 2026?

El partido CR Flamengo vs. Independiente del Valle se disputará HOY jueves 17 de septiembre, en el Estadio Maracaná, por la vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro está programado para el horario ‘prime-time’ de la TV en Sudamérica: será a las 18.30 hora CDMX (21.30 hora Brasil y Argentina y 19.30 hora Ecuador).

El Maracaná, sede del Flamengo-IDV [foto: Getty]

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. IDV por la Copa Libertadores 2026?

En México, el partido CR Flamengo vs. Independiente del Valle contará con la transmisión en directo por televisión de la señal de cable de ESPN. Además, los aficionados también encontrarán el juego en simultáneo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En Brasil y en Ecuador, el partido CR Flamengo vs. Independiente del Valle cuenta con las mismas dos coberturas que en territorio mexicano para sintonizar el juego. ESPN y Disney+ Premium poseen los derechos exclusivos para transmitir la vuelta de estos cuartos de final.

En Argentina, el partido CR Flamengo vs. Independiente del Valle se podrá sintonizar en directo por TV a través del canal de cable de FOX Sports Argentina. Por otra parte, tal como en México, Ecuador y todo Latinoamérica, lo tendrá adicionalmente Disney+ Premium.