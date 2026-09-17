El ídolo del equipo brasileño no será de la partida y es la gran sorpresa del encuentro. ¿Qué le pasó?

En la antesala de la definición de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, una noticia de último momento sacudió a las redes sociales del mundo futbolero. A la hora de conocer las formaciones para el compromiso de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, se reveló una falta importante en la planilla inicial.

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El asombro generalizado pasó porque Giorgian De Arrascaeta no será titular en el ‘Mengao’ este jueves en el Estadio Maracaná, por la revancha de la llave copera contra IDV. El talentosísimo volante ofensivo no aparece en la alineación de Flamengo para recibir al equipo ecuatoriano, y su ausencia descolocó a todos los hinchas ‘neutrales’.

Aunque muchos imaginaron que se trataba de problemas físicos, lo cierto es que sólo es una decisión táctica de Leonardo Jardim, el entrenador principal del Flamengo. De hecho, en la previa del juego ante Independiente del Valle la prensa rojinegra ya anticipaba que era un cambio que probó en la semana antes del partido.

De Arrascaeta, suplente hoy ante IDV [Foto: Getty]

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Durante esta temporada, aunque Giorgian De Arrascaeta ha tenido más titularidades, ha competido el puesto con Lucas Paquetá que hoy lo reemplazará en el once inicial. El ex West Ham se meterá en el equipo y estará desde el comienzo en Flamengo para el encuentro de vuelta de cuartos de final de hoy ante IDV.

La sorpresa de la fanaticada fue mayor ya que este será el único cambio respecto a la alineación de la ida, donde los otros diez jugadores repiten su lugar en la formación. Flamengo se llevó una buena ventaja de Ecuador, y este jueves en Brasil buscará ratificarla y lograr la clasificación, pero con Giorgian De Arrascaeta desde la banca.

El director técnico se terminó de inclinar por Lucas Paquetá el fin de semana, cuando el brasileño marcó en el Clásico ante Corinthians que fue triunfo 2-1 para Flamengo. Allí, el mediocampista lo quitó del equipo al uruguayo De Arrascaeta y ganó la pulseada para iniciar el juego de hoy por Copa Libertadores 2026. ¿Aprovechará la chance?