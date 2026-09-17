¡A todo o nada! Tras la gran ventaja lograda en la apertura de la serie, Flamengo buscará sellar su clasificación en la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Del otro lado, uno de los mejores proyectos del futbol sudamericano de los últimos años intentará ser la sorpresa y dar el batacazo: Independiente del Valle.

Publicidad

En el caso del dueño de casa, al ‘Mengao’ le alcanza con no perder por dos o más goles para clasificar a la próxima fase de esta Copa Libertadores 2026. Tras la victoria por doble diferencia en el primer cruce, Flamengo puede ganar, empatar o perder por uno y podrá pasar de ronda. IDV irá por la épica en Río de Janeiro esta noche.

Mientras que en la visita sufrieron la baja de su goleador Carlos González, el cuadro rojinegro llega con plantel completo a la vuelta de estos cuartos de final ante IDV. De no mediar sorpresas, Flamengo repetirá el once inicial que disputó el partido de ida, y tendrá en el banquillo a figuras como Lucas Paquetá, Saúl, Pedro y Gonzalo Plata.

Bruno Henrique, el “Hombre Copa”, será titular [Foto: Getty]

Publicidad

La probable alineación de Flamengo ante IDV:

Agustín Rossi .

. Emerson Royal .

. Léo Pereira .

. Léo Ortiz .

. Ayrton Lucas .

. Érick Pulgar .

. Jorginho .

. Giorgian De Arrascaeta .

. Jorge Carrascal .

. Samuel Lino .

. Bruno Henrique.

DT: Leonardo Jardim.

La probable alineación de IDV ante Flamengo:

Aldair Quintana .

. Daykol Romero .

. Mateo Carabajal .

. Richard Schunke .

. Layan Loor .

. Hugo Quintana .

. Jordy Alcívar .

. Júnior Sornoza .

. Aron Rodríguez .

. Djorkaeff Reasco .

. Emerson Pata.

DT: Joaquín Papa.

Horario y transmisión de Flamengo vs. IDV por la Copa Libertadores 2026:

El encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 entre el ‘Mengao’ y el ‘Matagigantes’ se celebrará HOY jueves 17 de septiembre a las 18.30 hora CDMX. El enfrentamiento se llevará a cabo en el emblemático Estadio Maracaná, y en México se podrá observar en directo por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium.