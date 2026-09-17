El goleador del elenco ecuatoriano será el gran ausente del partido de este jueves. La razón de su falta.

Independiente del Valle no tendrá una tarea sencilla esta noche cuando pisen el verde césped del Maracaná, donde intentarán remontar una serie muy adversa en la previa. El ‘Matagigantes’ visitará a Flamengo este jueves en un clima hostil en suelo brasileño, en el marco de la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.

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El conjunto ecuatoriano viene de perder por 2-0 en casa en la ida de esta llave internacional, resultado que complicó seriamente las posibilidades del equipo de pasar de fase. Si el marcador del juego inicial ya era negativo, el panorama es todavía más pesimista sabiendo que tendrán que ir a buscar la heroica como sea a territorio enemigo.

Para poder superar los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, IDV necesita ganar por tres goles o más para asegurarse de eliminar al Flamengo en su cancha. Si se impone por dos tantos de diferencia a domicilio, lo cual de por sí sería una hazaña, llevaría la serie a los penales. Cualquier otro resultado lo deja eliminado del torneo.

A todos esos contratiempos, Independiente del Valle le ha sumado otra difícil problemática: no podrá utilizar hoy a su goleador Carlos González. Más conocido como ‘Cocoliso’, el centrodelantero no estará disponible esta noche en la visita en el Maracaná. De hecho, se ha informado que ni siquiera realizó el viaje a Brasil para el juego.

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La ausencia de ‘Charli’ para este desafío trascendental para IDV surge de que sufrió una lesión muscular en el primer juego ante Flamengo, donde tuvo que ser sustituido. Después de aquel compromiso de ida, Carlos González se sometió a estudios que confirmaron el parte médico y lo descartaron de la vuelta de estos cuartos de final.

Carlos González en sus minutos en la ida [Foto: Getty]

A raíz de aquella lesión, Cocoliso se perdió el último encuentro de Independiente del Valle por la Liga Ecuatoriana ante Libertad y tampoco jugará hoy por la Copa Libertadores 2026. Su reemplazo será Djorkaeff Reasco, atacante ecuatoriano de 27 años que fue preservado el fin de semana por el torneo local y saldrá de titular esta noche en Brasil.

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La baja de Carlos González es representativa para el ‘Matagigantes’, ya que había marcado 5 goles en sus últimos 7 partidos, entre todas las competencias del primer equipo. Ahora, Cocoliso tendrá que estar hasta tres semanas afuera, lo cual también dificultará el futuro de IDV si logran avanzar a semis de la actual Copa Libertadores.