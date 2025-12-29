Luego de los fracasos de Nicolás Larcamón en el 2025 tras no ganar la Copa Intercontinental y caer en esa primer ronda, así como la eliminación en las Semifinales de la Liga MX, la afición comenzó a pedir la baja del estratega y sobre todo, el regreso de Vicente Sánchez, puesto que no ven la posibilidad de conseguir un título así.

Publicidad

Publicidad

Hay que recordar que Vicente ya obtuvo la Concacaf Champions Cup donde incluso dejó fuera al Club América, quienes eran su Talón de Aquiles. Sin embargo, una de las leyendas del equipo cementero no está muy de acuerdo con ello y lo hizo ver en su participación en la mesa de debate de Fox Sports hablando mal de él.

Hermosillo arremete contra Vicente Sánchez

En el programa se mencionaba que el equipo y el propio Carlos Hermosillo extrañaban a Sánchez, por lo que él dejó claro que no y que a él no le había dado ningún título, pero además aseveró que es un estratega que para nada le agrada y que en el momento en que consiguió la Concachampions no fue él quien dirigía al equipo.

“A mí no me dio ningún título y lo sigo diciendo que ‘no me gusta, Vicente (Sánchez)’ y el que dirigía no era Vicente, para tu información, si eres periodista, investiga”. Con esto, Hermosillo planteó que hubo alguien detrás de esa victoria, por lo que el mérito no era para él y que esperaba a que el nombre lo revelara alguien más.

Publicidad

Publicidad

Es muy probable que con esta revelación que hizo Hermosillo, la decisión que tomó la directiva de Cruz Azul ya no haya sido tan difícil de tomar. Ya que mucho se pensaba que aún con el título lo hubieran dejado salir. Hasta ahora sólo está en duda por estas palabras que mencionó, por lo que se espera que sea el mismo Hermosillo quien lo revele más adelante.

ver también Vicente Sánchez, en exclusiva con Bolavip: una espina con Cruz Azul y un posible regreso a Toluca

En síntesis