En los últimos días se ha dado a conocer que Cruz Azul está en la búsqueda de un delantero que pueda funcionarle en el esquema de Nicolás Larcamón. Tras la salida de Ángel Sepúlveda, el equipo sabe que necesita a alguien más en esa posición y el nombre de Nicolás Ibáñez, quien está en Tigres, podría ser la opción más cercana.

Y es que hay que recordar que el pasado fin de semana, Gabriel Fernández salió con una molestia física lo que encendió las alarmas en el equipo celeste. Inmediatamente se pensó en que conseguir un elemento en esa zona antes del lunes 9 de febrero que cierra el mercado, sería lo ideal y parece ser que ahora sí ya está cerrado.

¿Nico Ibáñez a Cruz Azul?

En Tigres, este sábado dieron de alta a Rodrigo Aguirre, quien supuestamente no tendría cabida a menos de que le dieran salida a Nico. Sin embargo, en las últimas horas parecía que eso no avanzaba y quizá habría otra baja para que pudieran registrarlo. Pero precisamente este domingo ya quedó todo para que se vaya a Cruz Azul.

Y es que en los registros de la Liga MX, el conjunto de la UANL ya pudo ingresar en el sistema al uruguayo, por lo que uno de los que ya no está en la plantilla es precisamente Ibáñez. Todo encaminado hacia los rumores de que el jugador estaría convirtiéndose en nuevo jugador de La Máquina, por lo que con lo que pasó con el “Toro” las cosas se habrían apresurado.

Hasta el momento, todo indica que así será, pero el futbolista de Tigres aún tendría que pasar las pruebas en La Noria para poder registrarlo. El tema es que esto tendría que ser antes del día de mañana para que se pueda hacer el movimiento, ya que es el plazo que ha dado la Liga MX para hacer los últimos fichajes.

