El Club América está en la búsqueda de un refuerzo y es que a un par de semanas de que empiece el torneo, las Águilas aún no han dado a conocer ninguna baja, y mucho menos fichajes. Es por ello que la idea de concretar la llegada de Agustín Palavecino a la plantilla es uno de los planes, aún cuando no tengan nada concreto con Necaxa.

Publicidad

Publicidad

Desde el Apertura 2025 se mencionó que ya había un acuerdo de palabra para que el fichaje se concretara en este mercado invernal, pero seguramente todo se complicó para la directiva de Santiago Baños. Ahora, Cruz Azul es quien llevaría la delantera para quedarse con ese fichaje, pese a que las Águilas ya mandaron una propuesta.

La oferta del América por Palavecino

De acuerdo con 365scores, fuentes cercanas al equipo confirmaron que se había mandado una propuesta a la directiva hidrocálida para que ellos se quedaran con Franco Rossano o Cristian Calderón, más un extranjero, que en este caso podían ser Javairo Dilrosun, Igor Lichnovsky o Víctor Dávila, pero no han dado una respuesta a este supuesto intercambio.

Cruz Azul con la puerta abierta para ficharlo

Mientras esperan, La Máquina ya empezó a moverse y de esta manera están solucionando el único problema que les impide que se queden con Palavecino. De acuerdo con el periodista de Vamos Azul, Gerardo González, el equipo de Nicolás Larcamón que ya conoce al futbolista, liberaría la plaza de extranjero que le falta para poder darlo de alta.

Publicidad

Publicidad

La misma fuente confirmó en sus redes sociales que el día de hoy que se presentó el equipo, una de las ausencias fue Mateusz Bogusz, el polaco estaría buscando un nuevo club, por lo que en caso de encontrarlo, sería esa baja que les permitiría fichar a Palavecino, dejando a los de Coapa con la ilusión de poder concretarlo.

ver también Fichajes Liga MX 2026: el jugador que buscará el América cuando libere plaza de extranjero

En síntesis