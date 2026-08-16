Rotondi no jugará el Xolos vs Cruz Azul

Este domingo el conjunto de Cruz Azul quiere revertir la eliminación del equipo en la Leagues Cup, echando toda la carne al asador en el Apertura 2026 de la Liga MX con rumbo al bicampeonato. En esta Jornada 4 tendrán la oportunidad de mantenerse en la parte alta de la tabla general si logran vencer a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.

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Sin embargo, Joel Huiqui contará con varias bajas para este encuentro; la de Gonzalo Piovi por la lesión que tuvo en su último encuentro. La de Willer Ditta, que también sufrió molestias físicas en ese duelo. Pero la que más preocupa es la de Rodolfo Rotondi, quien no está en el cuadro desde la Leagues Cup y ahora estará ausente esta noche.

Rotondi no jugará el Cruz Azul vs Xolos

De acuerdo con la información, el argentino ha presentando una lesión en el área femoral, la cual se completa con una fascitis plantar que le ha impedido estar en estos enfrentamientos. De esta manera, mientras el equipo estaba en Estados Unidos para disputar el torneo internacional, a Carlos lo tuvieron que regresar a la Ciudad de México.

Hasta el momento se sabe que Rotondi está llevando a cabo su proceso de recuperación y aunque ha mejorado, dentro de la plantilla esperan que no tenga dolencias para que no se agrave su situación. Es por ello que Joel Huiqui no querría arriesgarlo en el duelo de hoy ante los fronterizos, sobre todo por lo que puede generar la cancha de pasto sintético.

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Lo mejor para el equipo de La Máquina será improvisar como lo hicieron hasta ahora con su baja, con la idea de que pueda estar al 100% en los siguientes duelos. Sobre todo porque con el descontrol del torneo internacional, muchos equipos podrían tambalear en esta fecha, pero más adelante se tendrán que recuperar y ahí podrían tener a este jugador totalmente recuperado.

En síntesis