David Faitelson reveló el verdadero motivo por el que Lira no dejó Cruz Azul

El reconocido periodista analizó la realidad de los futbolistas mexicanos y la razón por la que La Máquina sigue contando con una de sus figuras principales.

Tras el Mundial 2026, uno de los jugadores que más se ganó la atención del futbol fue Erik Lira. El centrocampista que brilló con la Selección Mexicana estuvo muy cerca de dejar Cruz Azul y fue tentado desde los mercados de Qatar y Francia, aunque ninguno de los dos terminó por concretar su arribo. David Faitelson, reveló las razones por las cuáles no se llegó a un buen puerto en las negociaciones.

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Para el reconocido periodista, la verdadera causa por la que no se llevó a cabo una veta de Lira está relacionada a la falta de reputación de los jugadores mexicanos ante los ojos del resto. Para David, el marketing es una cuestión fundamental para lanzar con más fuerzas la carrera de los futbolistas y de esto carece el crédito nacional.

La realidad del futbolista mexicano… 🤷🏻‍♂️🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/QiFbqWE5Fo — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 6, 2026

Por lo pronto, Lira continuará su carrera en Cruz Azul. La Máquina se quedó con una de sus mejores piezas, aunque parece cuestión de tiempo que Erik emigre hacia el futbol exterior. Con apenas 26 años, la Copa del Mundo pareció haber sido la competencia que necesitaba para ganarse múltiples pretendientes a quedarse con su ficha.

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En síntesis