¿No le afectó a Cruz Azul el problema de logística?

Fue hasta el día de hoy que Cruz Azul pudo hacer el viaje a Estados Unidos para enfrentarse ante el Inter de Miami, después de que por precaución el conjunto no se fuera el lunes. El cuadro celeste tuvo este martes su conferencia de prensa donde Joel Huiqui y Erik Lira fueron cuestionados respecto a lo que pasó y cómo llega el equipo.

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¿Cruz Azul se vio afectado?

Para el entrenador de La Máquina, no lo vio como un problema: “Es parte del compromiso, a veces pasan estos casos, accidentes y hay que darle vuelta a la página. El equipo está bien, descansamos en el hotel de México y mañana va a ser un gran partido para nosotros. El equipo sabe la dimensión del rival, de la oportunidad de ganar otro título”.

Cabe mencionar que uno de los temas que se hablaron es que esto se trataba de un “boicot” precisamente porque van ante Lionel Messi, a quienes muchos han acusado de recibir “ayuditas” de parte de la FIFA y de la MLS en este caso, por lo que no parecía normal que justo cuando se miden ante ellos sucedan este tipo de cosas.

¿Qué piensan de enfrentar a Messi?

Tomando esto en cuenta, también se le preguntó a Huqui, sobre lo que opinaba de enfrentar al 10 de Argentina, por lo que el estratega mencionó lo siguiente: “Está de más hablar de él, pero a mí me interesa más lo que el equipo se está jugando, más que un título es nuestra consagración como institución”, afirmó el técnico.

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Por parte de Lira advirtió también la importancia de medirse ante él: “Enfrentar a Messi es una oportunidad única, esta vez quiero ganarle, lo respetamos pero estamos buscando historia (…) Me genera una oportunidad. Es muy importante en la historia del fútbol, así que lo veo como una oportunidad de enfrentarme a él y, esta vez, ganarle”.

En síntesis