Dónde ver EN VIVO Xolos vs. Cruz Azul por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Xolos y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Caliente. La información de cómo ver el partido de la Liga MX en México.

Xolos de Tijuana recibe a Cruz Azul este domingo por la Jornada 4 del Apertura 2026 tras el reinicio del torneo después de lo que fue la primera fase de la Leagues Cup. El encuentro comienza a las 21:00hs (Tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Caliente.

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El conjunto fronterizo busca hacerse fuerte en casa para escalar puestos en la tabla general, aprovechando el dinamismo de su cancha sintética. Por su parte, la Máquina Cementera llega a la frontera con la intención de sumar tres puntos clave como visitante para consolidarse en la parte alta de la Liga MX.

¿Por dónde ver el partido en México?

El partido entre Xolos y Cruz Azul no será transmitido en televisión abierta. Los aficionados de ambos equipos podrán seguir el encuentro por FOX+ y también existe la opción de sintonizar el encuentro de la Liga MX por la plataforma de FOX One.

La actualidad de ambos equipos

Xolos es uno de los dos equipos que aún se mantienen invictos en el Apertura 2026. El equipo de Sebastián Abreu le ganó a Tigres y a Club León y viene de igualar con Atlético de San Luis en la tercera jornada. Tijuana intentará seguir con esa racha positiva en la Liga MX.

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Por su parte, Cruz Azul afronta este duelo tras haber concedido seis anotaciones en el inicio del campeonato, situación que obliga a los dirigidos a ajustar la zona baja. La Máquina está 7° en el campeonato y viene de sufrir una decepción al quedar eliminado de la Leagues Cup.

En síntesis