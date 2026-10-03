En esta nota, te adelantamos todo lo que tienes que saber de la transmisión del partido de La Máquina.

Para no quedar parados en medio del receso, Cruz Azul realizó un viaje fugaz a los Estados Unidos para cruzarse en una medida de fuerzas ante sus pares de LA Galaxy. El cuadro mexicano buscará comenzar a recuperar la confianza en el semestre y tratar de volver a la senda del triunfo, en su nuevo amistoso internacional.

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‘La Máquina’ atraviesa una sequía de cuatro partidos sin victorias, que incluye dos derrotas y dos empates. Además, sólo lograron tres triunfos en los últimos diez compromisos disputados en la temporada. Actualmente, el vigente campeón y defensor del título de la Liga MX está séptimo en el campeonato y necesita recuperar terreno.

El amistoso internacional entre Cruz Azul y LA Galaxy tendrá lugar este domingo 4 de octubre a partir de las 18.30 horas del Centro de México (17.30 hora local de Los Ángeles). Más tarde, en el segundo turno de partidos del día de la fecha, se disputará otro muy atrapante encuentro entre América y Chivas en un nuevo Clásico Nacional.

Cruz Azul y un nuevo amistoso en EEUU [foto: Getty]

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La visita del conjunto celeste a LA Galaxy de este mismo domingo contará con el Dignity Health Sports Park como sede, siendo este la casa habitual de los ‘Galácticos’. Se espera una entrada muy importante de aficionados para el amistoso entre mexicanos y estadounidenses, cerca de la capacidad total de 27 mil espectadores.

Los fanáticos de Cruz Azul tendrán la posibilidad de seguir el encuentro en forma gratuita a través de las redes sociales oficiales del club, tanto por YouTube como Facebook y Tik Tok. Por las aplicaciones se transmitirá el enfrentamiento ante LA Galaxy en simultáneo con imagen y sonido, con un equipo de narración específico para el juego.

Además de los canales oficiales del conjunto cementero, Apple TV y LA Galaxy Stream transmitirán el amistoso internacional en vivo desde el Dignity Health Sports Park. En México, todos aquellos interesados en seguir las acciones del compromiso podrán hacerlo por diferentes vías y no perderse nada de esta gran propuesta futbolera.