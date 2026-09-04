Tras la caída de su pase a Francia, el ex Pumas recibió un mensaje alentador del equipo que lo quería.

Erik Lira no está atravesando días agradables luego de haberse chocado con otro episodio frustrante en su carrera. El talentosísimo mediocampista vio cómo se caía su pase al Mónaco mientras tenía las malestas listas para viajar y no fue sencillo pasar el trago. Ahora tiene que volver a ponerse el chip del futbol mexicano y le está costando.

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No obstante, para no quedarse con el mal gusto de la fallida operación, el ex Pumas recibió una gran noticia del DT que lo quería y que había insistido para su transferencia. En un testimonio que da un golpe sobre la mesa y no tardará en hacerse eco, Erik Lira recuperará la ilusión de poder lograrlo y llegar al Viejo Continente muy pronto.

En una entrevista luego del triunfo del Mónaco ante PSG de este viernes, Filipe Luis prometió volver a la carga por el volante en invierno o varias veces más hasta conseguirlo. El entrenador brasileño, que ganó todos los partidos de la temporada en Francia hasta el momento, se deshizo en elogios para el mediocentro mexicano.

“No pudo venir ahora pero seguiré pujando por él cada mercado que sea. Por supuesto que así será, los grandes jugadores siempre los queremos“, sentenció convencido el DT de Mónaco. El ex futbolista confesó que él fue importante en las negociaciones entre los franceses y Cruz Azul, y lamentó que no se haya podido realizar el pase.

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En esa misma línea, Filipe Luis se refirió a cómo pudo tomar la situación el propio Erik Lira. “He hablado un par de veces con él antes pero cuando cerró el mercado no, me imagino que estará… bueno, no pudo cumplir su sueño, lo sabemos. Pero es un jugador diferente. No tengo dudas que volverá a tener posibilidades porque es de esos jugadores que hacen que el equipo sea campeón como fue Cruz Azul“, agregó el estratega con pasado en Flamengo, con un brillo en los ojos.

“Erik Lira para mí es top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si ves el partido Flamengo-Cruz Azul le puse una marca individual, casi nunca hago eso pero lo puse porque es un jugador diferente con la pelota. Es un jugador que hace la diferencia y hace al equipo jugar, es un futbolista con liderazgo, con pasión”, sostuvo Filipe Luis, poniéndose a los pies del formado en Pumas.

Filipe en el duelo contra el Cruz Azul de Lira [Foto: Getty]

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De esta manera, las puertas están abiertas para Lira dentro de seis meses, si sostiene el nivel que ha mostrado hasta aquí tanto en Pumas como Cruz Azul. Mientras Filipe Luis esté en el cargo sabe que en Mónaco tendrá un lugar, y a eso se le deberá sumar la repercusión de sus declaraciones. A pasar página y pensar en llegar bien al invierno…