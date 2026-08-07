LA Galaxy revela el motivo por el que decidieron fichar a Hirving Lozano pese a su inactividad

Will Kuntz, gerente general de la franquicia de Los Angeles, explicó las razones por las que se decantaron por el traspaso del Chucky.

Hirving Lozano tiene nuevo equipo. Luego de una larga inactividad de más de siete meses en San Diego FC, el atacante mexicano de 31 años fue traspasado a Los Angeles Galaxy en condición de préstamo hasta diciembre de 2026 y con opción de compra.

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Aunque el Chucky había sido fichado como jugador franquicia en San Diego con uno de los salarios más altos de la MLS, terminó siendo apartado del equipo por diferencias con su entrenador. Sin embargo, el calvario llegó a su fin y está listo para volver a los terrenos de juego con el Galaxy.

Ahora bien, el movimiento a simple vista parece ser una apuesta del conjunto angelino. Si bien Lozano hizo una destacada carrera en Europa, no deja de ser un futbolista a recuperar luego de una larga inactividad. No obstante, Will Kuntz -gerente general del LA Galaxy- explicó por qué ficharon al mexicano.

La foto con la que LA Galaxy anunció el fichaje de Hirving Lozano (@LAGalaxy)

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Las razones por las que LA Galaxy fichó a Hirving Lozano

“Hirving es un jugador que intentamos fichar hace tres años, así que esto se siente como un ciclo que se cierra. Es un competidor feroz con una excelente trayectoria en equipos que han luchado por títulos en varias ligas, incluyendo su temporada de debut en la MLS”, manifestó Kuntz en declaraciones publicadas por LA Galaxy.

Más adelante, completó: “Al evaluar las opciones para fortalecer nuestra plantilla de cara a la recta final de la temporada, quedó claro que Hirving era el jugador ideal para el momento que estamos viviendo como club“.

Y finalizó. “Tenemos un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro en estos últimos 15 partidos de la temporada, y estamos encantados de que Hirving y su familia se unan al Galaxy“.

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¿Hace cuánto Hirving Lozano no juega un partido oficial?

El último encuentro oficial que disputó Hirving Lozano fue el 29 de noviembre de 2025. En aquella oportunidad, entró al campo de juego al minuto 60 y anotó un gol en la derrota por 3-1 ante Vancouver Whitecaps por la final de la Conferencia Oeste de la MLS.

En síntesis