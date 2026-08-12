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Selección Mexicana

Hirving Lozano le envió un claro mensaje a Rafa Márquez tas su fichaje por LA Galaxy

El delantero de 31 años volverá a tener rodaje en su nuevo equipo y aspira a regresar a la Selección Mexicana.

Hirving Lozano le hizo saber a Rafa Márquez que quiere volver a la Selección Mexicana
© @LAGalaxy/Getty ImagesHirving Lozano le hizo saber a Rafa Márquez que quiere volver a la Selección Mexicana

El fichaje de Hirving Lozano por Los Angeles Galaxy le reabre las puertas a la Selección Mexicana. Tras perderse el Mundial 2026 como consecuencia de su inactividad en San Diego FC, el Chucky busca volver a tomar rodaje a sus 31 años y dejó en claro que quiere volver a vestir la playera del Tri.

Así se lo hizo saber a Rafael Márquez en declaraciones para los micrófonos de LA Galaxy luego del entrenamiento. “No he tenido ningún acercamiento con Rafa. Yo siempre estoy abierto a estar adentro de la Selección, me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer y representar a México”, aseguró el Chucky.

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“Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática con él”, finalizó el nuevo futbolista del Galaxy. Ahora la posta la tiene Rafa Márquez, quien deberá confeccionar su primera convocatoria a fines de septiembre para los amistosos contra Colombia y Perú.

Hirving Lozano y Rafa Márquez fueron compañeros

Cabe recordar que el Chucky y Rafa compartieron más de una convocatoria en la Selección Mexicana, un factor que podría jugar a favor de Lozano. No obstante, antes debe demostrar en Los Angeles Galaxy que todavía tiene el nivel para volver al seleccionado nacional.

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En síntesis

  • Hirving Lozano fichó por Los Angeles Galaxy tras perderse el Mundial 2026.
  • 31 años tiene el jugador que busca regresar a la Selección Mexicana.
  • Septiembre: Rafael Márquez armará su primera convocatoria para amistosos contra Colombia y Perú.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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