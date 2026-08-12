El delantero de 31 años volverá a tener rodaje en su nuevo equipo y aspira a regresar a la Selección Mexicana.

El fichaje de Hirving Lozano por Los Angeles Galaxy le reabre las puertas a la Selección Mexicana. Tras perderse el Mundial 2026 como consecuencia de su inactividad en San Diego FC, el Chucky busca volver a tomar rodaje a sus 31 años y dejó en claro que quiere volver a vestir la playera del Tri.

Publicidad

Así se lo hizo saber a Rafael Márquez en declaraciones para los micrófonos de LA Galaxy luego del entrenamiento. “No he tenido ningún acercamiento con Rafa. Yo siempre estoy abierto a estar adentro de la Selección, me encanta, me fascina y siempre me siento muy orgulloso de pertenecer y representar a México”, aseguró el Chucky.

¡CHUCKY NO RENUNCIA AL TRICOLOR!🇲🇽😌



Hirving Lozano reconoció que todavía no ha hablado con Rafa Márquez, pero tiene claro su objetivo: trabajar para ganarse nuevamente un lugar y volver a vestir la camiseta de México. 💪 pic.twitter.com/f8BwCamiVN — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2026

“Si en algún momento se acerca, yo encantado y feliz de tener una plática con él”, finalizó el nuevo futbolista del Galaxy. Ahora la posta la tiene Rafa Márquez, quien deberá confeccionar su primera convocatoria a fines de septiembre para los amistosos contra Colombia y Perú.

Publicidad

Hirving Lozano y Rafa Márquez fueron compañeros

Cabe recordar que el Chucky y Rafa compartieron más de una convocatoria en la Selección Mexicana, un factor que podría jugar a favor de Lozano. No obstante, antes debe demostrar en Los Angeles Galaxy que todavía tiene el nivel para volver al seleccionado nacional.

Encuesta¿Chucky Lozano debe volver a ser convocado a la Selección Mexicana? ¿Chucky Lozano debe volver a ser convocado a la Selección Mexicana? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis