La Selección Neerlandesa sigue en su camino de manera firme hacia la Copa del Mundo 2026 y, por la Jornada 9 del Grupo G, empató 1-1 de visitante ante Polonia. El equipo al mando de Ronald Koeman depende de sí mismo para ir al torneo internacional.

El equipo neerlandés logró rescatar un punto clave fuera de casa gracias al gol de Memphis Depay luego de iniciar perdiendo. Jakub Kamiński había adelantado a los polacos, poniendo en problemas al cuadro naranja que buscar sellar el boleto al Mundial.

De esta manera, Países Bajos no pudo sellar su clasificación pero está prácticamente clasificado salvo una catástrofe sin precedentes. Y es que Países Bajos le saca tres unidades a los polacos y le saca una gran diferencia de goles a su rival. Mientras Países Bajos tiene 17 puntos y +19 de diferencia de gol, Polonia tiene 14 y +6, muy lejos del cuadro naranja.

La tabla de posiciones del Grupo A de las Eliminatorias UEFA

Los partidos de la última jornada del Grupo G

Solamente queda una jornada para que se defina el grupo y Países Bajos puede ser primero perdiendo por varios goles por la diferencia que cosechó en las fechas anteriores.

Malta vs. Polonia | Lunes 17 de noviembre

Países Bajos vs. Lituania | Lunes 17 de noviembre

En síntesis

